Arsenal-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang heeft na een recente coronabesmetting te maken met hartproblemen. Volgens de medische commissie van de Afrikaanse bond CAF kwamen bij onderzoek hartafwijkingen aan het licht. Datzelfde geldt voor Axel Méyé en Mario Lemina, ploeggenoten van Aubameyang bij Gabon.

De drie internationals misten de eerste groepswedstrijd van hun land op de Afrika Cup in Kameroen, omdat ze positief hadden getest op het coronavirus. Het was de bedoeling dat Aubameyang, Méyé en Lemina voor de tweede groepswedstrijd tegen Ghana zouden terugkeren in de selectie.

Volgens de CAF zou medisch onderzoek echter hartafwijkingen aan het licht hebben gebracht bij de Gabonese spelers.

Aubameyang is de bekendste van de drie. De 32-jarige spits moest enkele weken geleden zijn aanvoerdersband inleveren bij Arsenal, omdat hij niet voor het eerst had verzuimd om te komen trainen. De Gabonees, die eerder voor Borussia Dortmund speelde, werd in verband gebracht met een wintertransfer naar Juventus.

Ook ontstoken hartspier voor Bayern-speler Davies

Eerder op vrijdag maakte Bayern München bekend dat bij Alphonso Davies (21) een ontstoken hartspier is geconstateerd. De Canadese vleugelverdediger was recent besmet met het coronavirus.

Schaatser Kjeld Nuis (32) had vorig jaar te maken met een ontstoken hartzakje, kort nadat hij zich had laten vaccineren. De tweevoudig olympisch kampioen belandde zelfs in het ziekenhuis.