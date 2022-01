PEC Zwolle heeft vrijdag voor het eerst in de Eredivisie gewonnen onder trainer Dick Schreuder. Door twee doelpunten van Thomas van den Belt was de Zwolse hekkensluiter in eigen huis met 2-0 te sterk voor het dolende Willem II.

Het was lang onzeker of het duel in Zwolle überhaupt zou doorgaan. PEC diende donderdag een verzoek in om de wedstrijd tegen Willem II uit te stellen, omdat Schreuder door een corona-uitbraak en blessures in de selectie naar eigen zeggen geen representatief team op de been kon brengen.

De KNVB wees het uitstelverzoek van PEC af, omdat de Eredivisie-club over minstens dertien spelers en één keeper beschikte. Alleen bij een corona-uitbraak vlak voor een wedstrijd kan daarvan worden afgeweken, maar daar was volgens de bondsarts geen sprake van. PEC was woedend over dat besluit.

Schreuder kon niettemin een alleraardigst elftal opstellen, want negen van de elf basisspelers stonden ook aan de aftrap in de laatste competitiewedstrijd van PEC in 2021, toen met 1-0 werd verloren van Vitesse. Alleen Pelle Clement, Luka Adzic, nieuweling Max de Waal en de langdurig geblesseerden Sam Kersten en Samir Lagsir waren er niet bij.

Van den Belt neemt PEC op sleeptouw

Ondanks de roerige aanloop en de nodige personele problemen kwam PEC halverwege de eerste helft op voorsprong. Na defensief geschutter van Derrick Köhn kon Van den Belt afronden, waarna hij ruim tien minuten voor tijd met een droge schuiver de zege voor PEC op het zwakke Willem II veiligstelde.

Voor Schreuder is het zijn eerste Eredivisie-zege sinds hij op 18 november in dienst trad bij PEC. Hij verloor vier keer en speelde twee keer gelijk. In de KNVB-beker werd MVV wel met 4-0 verslagen. Voor zijn aanstelling had PEC maar één keer gewonnen. De Zwollenaren staan door de zege nog maar vier punten achter op nummer zeventien Fortuna Sittard.

Willem II verloor voor de tiende keer op rij (inclusief KNVB-beker), waardoor de degradatiezorgen verder toenemen bij de nummer veertien van de Eredivisie. De zwalkende ploeg van trainer Fred Grim noteerde in Zwolle niet één doelpoging tussen de palen.

