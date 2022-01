In de top van de Keuken Kampioen Divisie is het koploper FC Volendam en nummer twee Excelsior vrijdag niet gelukt om drie punten te pakken. Volendam kwam niet verder dan 0-0 bij NAC Breda, terwijl Excelsior doelpuntloos gelijkspeelde tegen De Graafschap.

Het is voor FC Volendam het eerste puntenverlies sinds 3 december. De koploper had de laatste drie competitiewedstrijden nog gewonnen. Excelsior, dat zes punten minder heeft dan Volendam, speelde de vorige wedstrijd ook al gelijk.

Volendam had het lastig in Breda en ontsnapte voor rust aan een achterstand. Feyenoord-huurling Naoufal Bannis scoorde. maar er was al gevlagd voor buitenspel. Vooral in de slotfase hadden beide clubs nog grote kansen op de winnende treffer, maar die viel niet.

Excelsior slaagde er dus niet in om te profiteren. De Rotterdammers, die hun wedstrijd tegen ADO Den Haag van zondag afgelast zagen worden vanwege het grote aantal coronabesmettingen, hadden het net als Volendam lastig met hun tegenstander.

In Rotterdam kreeg De Graafschap voor rust de beste kans. Ted van de Pavert kon van dichtbij scoren, maar werkte de bal op de paal. In de tweede helft waren er mogelijkheden voor beide ploegen, maar echt grote kansen bleven uit.

Ook in Kralingen vielen geen doelpunten. Foto: Pro Shots

Zeges voor Roda JC en FC Eindhoven

Roda JC profiteerde van het gelijkspel van De Graafschap en steeg naar de zesde plaats op de ranglijst. De Limburgers wonnen zelf met 0-4 bij het kwakkelende Almere City. Dylan Vente en Bryan Limbombe (beiden twee keer) maakten de doelpunten.

FC Eindhoven versloeg Jong FC Utrecht met 4-0. Alle doelpunten vielen in de tweede helft: Jort van der Sande, Charles-Andreas Brym (twee keer) en Joey Sleegers bezorgden de Brabanders de winst. Eindhoven, dat achtste staat, boekte de eerste zege sinds 26 november.

Verder won Jong PSV met 1-4 bij VVV-Venlo (vier goals Johan Bakayoko) en was Telstar met 2-1 te sterk voor MVV Maastricht. FC Emmen-Helmond Sport ging vanwege de vele coronabesmettingen bij de bezoekers niet door.

