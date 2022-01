Dusan Tadic wil zondag met Ajax revanche nemen op FC Utrecht. De Amsterdammers hervatten dit weekend de competitie in De Galgenwaard in de wetenschap dat Utrecht eerder dit seizoen met 0-1 won in de Johan Cruijff ArenA.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

"Utrecht speelt altijd goed tegen Ajax. Maar wij zullen zondag ook sterk en gemotiveerd zijn, want de laatste wedstrijd hebben we van ze verloren. We waren wat slordig, maar dat zullen we nu niet zijn. We zullen er klaar voor zijn", zegt Tadic vrijdag op de website van Ajax.

"Ze hebben een goed team, met een goede trainer. Ze spelen goed voetbal en hebben kwaliteiten, zowel individueel als als team. Maar die thuiswedstrijd zit nog in ons hoofd en daar moeten we op reageren."

Ajax, dat momenteel tweede staat in de Eredivisie op één punt van koploper PSV, vloog eerder deze maand naar Portugal voor een trainingskamp. De Amsterdammers moesten vanwege meerdere coronagevallen na een paar dagen alweer terug naar Nederland. Tadic spreekt echter niet van een verpeste trip.

"Nee, dat zou ik niet zeggen, want we hebben drie dagen goed getraind. Het was alleen een beetje kort, maar het was goed. Ik vond het prima, we moeten de mensen die deze beslissingen nemen vertrouwen. Ze weten wat ze doen, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken", aldus Tadic.

FC Utrecht-Ajax begint zondag om 12.15 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Ajax kan niet beschikken over Sébastien Haller. De Eredivisie-topscorer is actief op de Afrika Cup.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie