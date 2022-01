De KNVB is in de eerste plaats blij met de versoepelingen die het kabinet vrijdag heeft aangekondigd voor de sportsector. De voetbalbond maakt zich aan de andere kant ook zorgen en heeft meer perspectief nodig op het gebied van competitiewedstrijden en fans in de stadions.

"We zien het voor iedereen opengooien van de sportbeoefening als een terechte beslissing van het nieuwe kabinet. Sporten stimuleert de gezondheid en de geestelijke en lichamelijke weerstand, en dat is juist hard nodig tijdens een pandemie", zo valt te lezen in een verklaring van de KNVB.

Het is vanaf zaterdag weer toegestaan om binnen en buiten te sporten. Bij de sportactiviteiten is geen publiek welkom. Voorlopig zijn alleen onderlinge wedstrijden binnen de eigen vereniging toegestaan en geen wedstrijden tussen verschillende clubs.

"Maar de volgende stap moet het hervatten van de competities eind januari of begin februari zijn", vervolgt de KNVB. "Daar zetten we op in. We brengen de scenario's voor het vervolg van de competities verder in kaart en komen hier na het volgende meetmoment van het kabinet op terug. Dit staat nu gepland op 25 januari."

De KNVB hoopt snel weer fans in de stadions te zien. De KNVB hoopt snel weer fans in de stadions te zien. Foto: ANP

KNVB pleit voor terugkeer fans in stadions

De KNVB vindt verder dat de eerstvolgende stap van het kabinet moet zijn dat toeschouwers langs de lijn en in de stadions weer zijn toegestaan. "Dat perspectief mist nu, terwijl financieel gezien de rek er volledig uit is bij de clubs. Er wordt alweer twee maanden voor lege tribunes gevoetbald en dat kan niet zo door blijven gaan."

Het standpunt van de KNVB komt in navolging van een verklaring van de clubs in het betaald voetbal. Zij hebben vrijdag geëist om uiterlijk 28 januari weer publiek in de stadions te mogen ontvangen. Als Den Haag daar geen gehoor aan geeft, dan dreigen zij de stadions demonstratief te openen.

Volgens de KNVB zijn er geen argumenten om de stadions niet gecontroleerd te openen. De fans worden namelijk gecontroleerd, zitten in de buitenlucht en de reisbewegingen zijn minimaal. "Dit geldt ook voor het EK zaalvoetbal, dat van 19 januari tot en met 6 februari plaatsvindt in Amsterdam en Groningen."