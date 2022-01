Jesper Karlsson is vrijdag uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Eredivisie. De AZ-speler kreeg de prijs voor de maand december op basis van statistieken en stemmen van supporters. De prijs voor beste talent ging naar Ajacied Antony.

De 23-jarige Karlsson, die de prijs voor de eerste keer in zijn loopbaan wint, was in december in de Eredivisie goed voor vier doelpunten en twee assists in vijf wedstrijden.

Net als Karlsson waren ook Feyenoorder Bryan Linssen, Vitesse-spits Loïs Openda en PSV-aanvaller Cody Gakpo in december bij zes doelpunten betrokken. Karlsson was echter ook de speler met de meeste doelpunten (9) en werd drie keer uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Met AZ won Karlsson ook alle vijf die competitiewedstrijden in december. De Alkmaarders versloegen FC Groningen (1-0), Willem II (4-1), Ajax (1-2), Sparta Rotterdam (3-1) en Fortuna Sittard (2-1).

Antony kreeg voor het eerst de prijs voor talent van de maand. De 21-jarige Braziliaan was in december in vier duels goed voor drie doelpunten en een assist. Hij is dit seizoen pas de tweede speler die deze prijs wint. In september en november ging de prijs naar Jurriën Timber.

Het Eredivisie Elftal van de Maand wordt gedomineerd door spelers van Ajax. Naast Antony zijn ook Daley Blind, Perr Schuurs en Timber geselecteerd. Karlsson krijgt gezelschap van ploeggenoot Peter Vindahl en verder maken ook PSV'ers Phillipp Mwene en Ibrahim Sangaré, Feyenoorders Orkun Kökçü en Linssen en RKC-spits Jens Odgaard deel uit van het elftal.