De clubs in het betaald voetbal hebben vrijdag in een verklaring geëist om uiterlijk 28 januari weer publiek in de stadions te mogen ontvangen. Als Den Haag daar geen gehoor aan geeft, dan dreigen zij de stadions demonstratief te openen.

Met hun verklaring lopen de clubs vooruit op de coronapersconferentie van vrijdag om 19.00 uur. Tal van versoepelingen zijn al aangekondigd, maar nog niet voor het stadionbezoek.

"Wij zijn altijd heel meegaand en coöperatief geweest, maar de rek is eruit", schrijven de clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. "Keer op keer heeft het betaald voetbal aangetoond op een verantwoorde manier wedstrijden met publiek te kunnen organiseren."

Volgens de profclubs is er geen bewijs voor het ontstaan van besmettingshaarden in de stadions en wordt er aan de poort gedegen gecontroleerd. "Maar daar wordt in Den Haag weinig tot niets mee gedaan."

In omliggende landen zijn stadions wel open

Eind november besloot het kabinet om de stadions weer te sluiten wegens de toen opkomende omikronvariant van het coronavirus. Slechts een paar andere landen volgden het voorbeeld van Nederland. In de meeste Europese competities zijn nog wel toeschouwers welkom.

De financiële gevolgen zijn groot voor de Nederlandse clubs, die vrezen dat hun concurrentiepositie met buitenlandse clubs verslechtert. "Wij kunnen niet langer zonder publiek spelen. Vorig seizoen leidde dat tot een verlies van meer dan 100 miljoen euro voor de sector. En de schade voor de langere termijn is ernstig. Zeer ernstig."

"In de rest van Europa zijn de stadions wel of gedeeltelijk open, terwijl wij te maken hebben met dezelfde omikronvariant. Dat maakt de concurrentiepositie nagenoeg ondoenlijk. We zijn de grootste entertainmentindustrie van het land en willen onze eigen broek ophouden."

Clubs dreigen met demonstratief openen van stadions

De clubs ergeren zich aan de in hun ogen trage besluitvorming in de politiek. "Daar kunnen we niet op wachten. Het demonstratief opengaan van de stadions is de onvermijdelijke volgende stap. Dit zijn we ook verplicht aan onze loyale supporters."

Iedere club gaat hierover in gesprek met zijn burgemeester. In enkele steden gaven burgemeesters al toestemming aan winkels en horecazaken om uit protest eenmalig open te gaan, onder het mom van vrijheid van demonstratie.