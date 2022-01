De corona-uitbraak die PSV vorige week in zijn greep had, behoort kort voor de seizoenshervatting tot de verleden tijd. De koploper mist zondag tegen FC Groningen om uiteenlopende redenen nog wel vijf spelers.

PSV kan door blessures geen beroep doen op Eran Zahavi, André Ramalho, Noni Madueke en Ryan Thomas, terwijl Ibrahim Sangaré met Ivoorkust actief is op de Afrika Cup. Op Thomas na hadden alle spelers mits fit een basisplaats in de eerste seizoenshelft.

Toch zal trainer Roger Schmidt vrijdag opgelucht adem hebben gehaald. De selectie van PSV werd kort na de jaarwisseling getroffen door het coronavirus, waardoor het trainingskamp naar Spanje moest worden afgeblazen.

Afgelopen weekend ontbraken er nog veertien spelers op het trainingsveld van PSV, onder wie de eerder genoemde geblesseerde spelers. De andere afwezigen (de club heeft niet bekendgemaakt wie er besmet zijn geraakt) trainden donderdag allemaal weer mee.

Voor sommigen was het pas de eerste training, waardoor het onzeker is of ze zondag fit genoeg zijn voor een basisplaats. De van sc Heerenveen overgekomen Joey Veerman is wel klaar om te starten. De middenvelder moet in Eindhoven de afwezigheid van Sangaré en Davy Pröpper opvangen. Pröpper besloot begin dit jaar op dertigjarige leeftijd zijn carrière te beëindigen.

Het duel tussen Groningen en PSV begint zondag om 14.30 uur.

