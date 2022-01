Senegal is vrijdag in zijn tweede groepsduel op de Afrika Cup niet verder gekomen dan 0-0 tegen Guinee. De titelkandidaat miste liefst tien spelers die besmet zijn met het coronavirus.

Het doelpuntloze gelijkspel tussen de buurlanden is al de zoveelste teleurstellende wedstrijd op de Afrika Cup in Kameroen. Van de vijftien gespeelde wedstrijden werd er maar in twee vaker dan eenmaal gescoord.

Senegal en Guinee hebben na twee duels beide vier punten, wat waarschijnlijk voldoende is voor een plek in de knock-outfase. De nummers één en twee plus de vier beste nummers drie van de poules gaan door.

Senegal miste onder meer aanvoerder Kalidou Koulibaly (Napoli) en doelman Édouard Mendy (Chelsea) door het coronavirus. Topspits Sadio Mané was wel van de partij en kreeg de eerste kans van de wedstrijd. Zijn vrije trap strandde in de muur.

Onder aanvoering van zijn Liverpool-teamgenoot Naby Keïta nam Guinee daarna het initiatief over. Na rust was Senegal weer beter, maar Bouna Sarr en Abdou Diallo lieten goede kansen onbenut.

Later op de dag worden de duels Malawi-Zimbabwe (17.00 uur), Marokko-Comoren (17.00 uur) en Gabon-Ghana (20.00 uur) gespeeld.