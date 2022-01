Marokko heeft mede dankzij een treffer van AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal een 2-0-zege geboekt op de Comoren en is door naar de achtste finales van de Afrika Cup. Het door corona geteisterde Senegal kwam vrijdag niet verder dan 0-0 tegen Guinee.

Marokko domineerde de wedstrijd tegen de nummer 132 van de FIFA-ranglijst, maar benutte slechts twee van de vele kansen. Selim Amallah schoot na een kwartier raak uit de scrimmage.

Kort voor tijd miste Youssef En-Nesyri nog een penalty voor Marokko. Aboukhlal wist vlak daarna wel te scoren en stelde zo de zege veilig voor Marokko: 2-0. ZIjn treffer werd in eerste instantie nog afgekeurd door de grensrechter, maar de VAR zag dat er geen sprake was van buitenspel.

Aboukhlal was na 65 minuten als invaller in het veld gekomen. NEC-verdediger Souffian El Karouani zat niet bij de selectie.

Na twee magere zeges (eerder werd met 1-0 gewonnen van Ghana) is Marokko al zeker van een plek in de achtste finales. De beste twee van elke poule en de vier beste nummers drie gaan door naar de knock-outfase.

Groep C Afrika Cup 1. Marokko 2-6 (+3)

2. Gabon 1-3 (+1)

3. Ghana 1-0 (-1)

4. Comoren 2-0 (-3)

Senegal miste tien spelers wegens corona

In groep B hebben Senegal en Guinee na twee duels beide vier punten, wat waarschijnlijk voldoende is voor een plek in de knock-outfase. Senegal miste tien spelers door een coronabesmetting, onder wie aanvoerder Kalidou Koulibaly (Napoli) en doelman Édouard Mendy (Chelsea).

Topspits Sadio Mané was wel van de partij en kreeg de eerste kans van de wedstrijd. Zijn vrije trap strandde in de muur. Onder aanvoering van zijn Liverpool-teamgenoot Naby Keïta nam Guinee daarna het initiatief over. Na rust was Senegal weer beter, maar Bouna Sarr en Abdou Diallo lieten goede kansen onbenut.

Malawi boekte in dezelfde groep een 2-1-zege op Zimbabwe. Na zeventien duels op de tot dusver weinig vermakelijke Afrika Cup was het pas de vierde wedstrijd met meer dan één treffer.

Later op de dag wordt Gabon-Ghana (20.00 uur) nog gespeeld.