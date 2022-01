Lionel Messi kan ook niet meedoen in de thuiswedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Stade Brestois van zaterdag. De Argentijn, die de laatste twee duels al moest missen, is nog niet voldoende hersteld van een coronabesmetting.

Het is volgens Paris Saint-Germain de bedoeling dat Messi na dit weekend zijn rentree maakt in de selectie van de Franse club. De linkspoot zou dan op 23 januari tegen Stade de Reims wel weer kunnen spelen.

De 34-jarige Messi is niet de enige speler bij Paris Saint-Germain die recent besmet is geraakt met het coronavirus. Eerder testten Gianluigi Donnarumma, Juan Bernat, Danilo Pereira, Julian Draxler en Ángel Di María positief.

Om die reden besloot PSG eerder deze week een trainingskamp van enkele dagen in Qatar en Saoedi-Arabië af te blazen. Daarmee volgden de Fransen het voorbeeld van veel Nederlandse clubs, die eind december en begin januari met hetzelfde probleem kampten.

Naast Messi is ook Neymar nog niet inzetbaar voor PSG. De Braziliaan liep in november een zware knieblessure op en is nog afwezig. Paris Saint-Germain tegen Stade Brestois, waar doelman Marco Bizot onder contract staat, begint zaterdag om 21.00 uur.

