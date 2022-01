Feyenoord-trainer Arne Slot is eigenlijk wel blij met de chaos die de afgelopen weken bij zijn club is ontstaan. De coach verwacht de komende weken door het coronavirus nog meer chaotische taferelen en hoopt dat zijn spelers, mede door de veranderlijke omstandigheden, zijn voorbereid op wat er nog gaat komen.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Feyenoord besloot vorige week op het laatste moment vanwege de coronasituatie niet op trainingskamp te gaan. De Rotterdammers zouden in het Spaanse Marbella nog wel een oefenwedstrijd tegen Club Brugge spelen, maar ook deze ging niet door.

Slot maakte vrijdag op de persconferentie bekend dat hij de afgelopen dagen ook nog afwezig was geweest, omdat hij in quarantaine moest na een coronabesmetting in zijn thuissituatie.

"Ik heb tegen mijn spelers gezegd dat dit eigenlijk een heel fijne en goede ervaring is geweest, juist omdat we dit nu gelijk in de eerste week hebben meegemaakt", redeneerde Slot. "Ik denk niet dat het de laatste week gaat zijn dat we met zulke veranderlijke omstandigheden om moeten gaan."

In plaats van de wedstrijd tegen Club Brugge speelde Feyenoord een oefenduel met PEC Zwolle achter gesloten deuren. "Nog zoiets: we hadden die wedstrijd in De Kuip moeten spelen, maar dat kon op het laatste moment niet omdat het veld niet goed was", vervolgde Slot. "Toen moesten we naar Varkenoord. Dus we hebben heel goed getraind in het omgaan met veranderende omstandigheden."

Riechedly Bazoer staat op het verlanglijstje van Feyenoord. Riechedly Bazoer staat op het verlanglijstje van Feyenoord. Foto: Pro Shots

Slot wil niet te veel kwijt over Bazoer

Feyenoord vervolgt de tweede seizoenshelft zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Vitesse. Dat betekent dat Riechedly Bazoer naar De Kuip komt, een speler die op het verlanglijstje van de Rotterdamse club staat. "Ik zeg liever niet te veel over hem, dat vind ik niet netjes", aldus Slot, die niet ontkende dat hij Bazoer graag aan zijn selectie wil toevoegen.

"Andersom zou ik het ook bijzonder vervelend vinden als een andere trainer wat over mijn spelers zou zeggen. Het is geen geheim dat we geprobeerd hebben om hem te halen, dat is nog niet gelukt. Maar al het andere wat ik erover zeg vind ik niet gepast, omdat we morgen tegen elkaar spelen."

Slot werkt met een grotendeels fitte selectie toe naar de competitiehervatting. De besmette spelers zijn hersteld en de afgelopen dagen aangesloten. Alleen Luis Sinisterra, die terugkomt van een blessure, is nog niet fit genoeg om te spelen. "Mijn selectie is fit, maar sommige spelers zijn wel pas gisteren of eergisteren aangesloten. Niettemin staan we er goed voor."

Feyenoord-Vitesse staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. Om 20.00 uur wordt er afgetrapt in de lege Kuip.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie