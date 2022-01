Als het aan manager Ralf Rangnick ligt, blijft Donny van de Beek de rest van het seizoen bij Manchester United. Volgens de Duitser is dat beter voor de Nederlander dan een winterse transfer.

"Ik wil dat Van de Beek blijft. Ik had twee weken geleden een gesprek met hem en vertelde hem dat ik hem zou adviseren tot het einde van het seizoen te blijven", zei Rangnick vrijdag op een persconferentie.

Van de Beek kwam dit seizoen pas zeven keer in actie in de Premier League en telkens als invaller (in totaal slechts 67 speelminuten). De middenvelder is sinds zijn komst in de zomer van 2020 bijna altijd bankzitter bij United en wil dat graag snel anders zien.

"Hij wil naar het WK van komende winter in Qatar en Louis van Gaal (de bondscoach van Oranje, red.) vertelde hem dat hij regelmatig moet spelen. Ik begrijp het, maar we hebben veel concurrentie in onze ploeg", vervolgde Rangnick.

De 24-jarige Van de Beek werd de afgelopen tijd gelinkt aan onder meer Borussia Dortmund en Newcastle United, maar van een transfer op korte termijn lijkt dus geen sprake te zijn. Rangnick liet eerder al wel weten dat de oud-Ajacied in de toekomst op meer speeltijd kan rekenen bij United.

Voor Manchester United en Van de Beek gaat het seizoen zaterdag verder met een competitiewedstrijd bij Aston Villa. Het duel tussen de nummers veertien en zeven van de ranglijst begint om 18.30 uur.

