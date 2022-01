Leo Beenhakker heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken als lijstduwer van 50PLUS bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam op 16 maart. De 79-jarige oud-trainer van Feyenoord blijft wel verbonden aan de partij, die fel tegenstander is van Feyenoord City, het bouwproject rondom een nieuw stadion voor de club.

Woensdag werd bekend dat Beenhakker, net als voormalig Feyenoord-voorzitter Jorien van den Herik, lijstduwer zou worden. Het nieuws zorgde voor een storm van media-aandacht en dat zette Beenhakker aan het denken.

Daarna is er overleg geweest met Van den Herik en fractievoorzitter Ellen Verkoelen. "We hebben donderdagavond met zijn drieën de koppen bij elkaar gestoken", zegt Van den Herik, van 1992 tot 2006 voorzitter van Feyenoord, vrijdag tegen het AD.

"We hebben als grote mensen gezegd: als jij, Leo, om persoonlijke reden bij nader inzien niet meer happy bent met zoveel aangevraagde publiciteit, dan moeten we maar één gezamenlijk besluit nemen: alsnog niet op de kieslijst. Aan mij en anderen de taak extra te duwen de komende twee maanden. Dat gaan we ook zeker doen."

Jorien van den Herik en Leo Beenhakker in 2017. Jorien van den Herik en Leo Beenhakker in 2017. Foto: ANP

'Een nieuw stadion is onwenselijk'

Verkoelen benadrukt dat Beenhakker zich blijft inzetten voor 50PLUS. "Hoewel deze Feyenoord-gigant wat gas terugneemt, zal Beenhakker 50PLUS Rotterdam blijven steunen waar hij kan. De boodschap blijft voor hem onverminderd: een nieuw stadion is onwenselijk, behoud De Kuip!", schrijft Verkoelen vrijdag op Twitter.

Beenhakker leidde Feyenoord in 1999 naar de landstitel en een seizoen later overwinterde hij met de club in de Champions League. In 2007 keerde de geboren Rotterdammer op interimbasis terug als trainer in De Kuip. Toen werd al gesproken over een nieuw stadion.

De werkzaamheden voor Feyenoord City hadden in het tweede kwartaal van dit jaar moeten beginnen, maar door de hogere kosten is dat met minstens een half jaar uitgesteld.