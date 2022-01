De KNVB is vrijdag alsnog ingegaan op het verzoek van Helmond Sport om de uitwedstrijd tegen FC Emmen van vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie niet door te laten gaan. De voetbalbond gaf in eerste instantie geen gehoor aan het verzoek van de Noord-Brabantse club.

Helmond Sport had donderdag al gevraagd om uitstel van het duel in Emmen, omdat de club wegens coronabesmettingen en blessures niet het minimale aantal van dertien spelers op de been kon brengen. De KNVB gaf toen geen toestemming, omdat een corona-uitbraak de hoofdreden moet zijn van een afgelasting. De voetbalbond was daar niet van overtuigd.

Nu is de wedstrijd alsnog uit het programma gehaald, ook al blijft de voetbalbond van mening dat een corona-uitbraak niet dé reden is van de vele afwezigen bij Helmond Sport.

"De komende weken wordt duidelijk wat er met de wedstrijd gebeurt", aldus de KNVB, die Helmond Sport vermoedelijk gaat bestraffen. De voetbalbond kon daar vrijdag echter niets over zeggen.

Donderdag ging er wegens coronaperikelen al een streep door FC Dordrecht-Jong AZ, dat met drie dagen is uitgesteld tot maandag. Dat was het gevolg van het niet doorgaan van TOP Oss-Jong AZ van afgelopen weekend. Veel spelers uit de Alkmaarse selectie hadden of hebben het coronavirus.

Ook de topper Excelsior-ADO Den Haag ging toen niet door. In de Eredivisie deed het uitgedunde PEC Zwolle een vergeefs verzoek bij de KNVB om de thuiswedstrijd van vrijdagavond tegen Willem II uit te stellen.