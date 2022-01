Helmond Sport reist vrijdagavond tegen de wil van de KNVB in niet naar Drenthe voor de uitwedstrijd tegen FC Emmen in de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Noord-Brabant heeft wegens coronabesmettingen en blessures te weinig spelers beschikbaar.

Donderdag werd de KNVB vergeefs verzocht om de wedstrijd op De Oude Meerdijk uit te stellen. De voetbalbond is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar op het nieuws dat de Brabanders thuisblijven.

Helmond Sport heeft minder dan het minimale aantal van dertien spelers beschikbaar. De KNVB zou er echter niet van overtuigd zijn dat een corona-uitbraak dé reden is van de vele afwezigen.

"Helmond Sport heeft er altijd alles aan gedaan om besmettingen tegen te gaan, door ons te houden aan de coronarichtlijnen en een strikt testbeleid te hanteren. Desondanks verontschuldigt Helmond Sport zich voor de ontstane situatie, met name richting FC Emmen", meldt de nummer zestien van de Keuken Kampioen Divisie vrijdag in een verklaring.

Donderdag ging er wegens coronaperikelen wél een streep door FC Dordrecht-Jong AZ, dat met drie dagen is uitgesteld tot maandag. Dat was het gevolg van het niet doorgaan van TOP Oss-Jong AZ van afgelopen weekend. Veel spelers uit de Alkmaarse selectie hadden of hebben het coronavirus.

Ook de topper Excelsior-ADO Den Haag ging toen niet door. In de Eredivisie vond PEC Zwolle net als Helmond Sport geen gehoor voor een verzoek om de thuiswedstrijd van vrijdag tegen Willem II niet door te laten gaan.