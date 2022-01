FC Groningen heeft zich vrijdag verzekerd van de komst van Melayro Bogarde. De negentienjarige jeugdinternational van Oranje komt over van Hoffenheim en wordt voor de rest van het seizoen gehuurd.

Groningen-directeur Mark-Jan Fledderus geeft hoog op van Bogarde, die Feyenoord op zestienjarige leeftijd voor Hoffenheim verruilde en twee dagen na zijn achttiende verjaardag de jongste Nederlander ooit in de Bundesliga werd.

"We kijken zoals in elk transferwindow of we kwaliteit aan de selectie kunnen toevoegen. Melayro is een atletische verdedigende middenvelder, die eventueel ook als centrale verdediger of rechtsback uit de voeten kan", omschrijft Fledderus de aanwinst.

"Die multifunctionaliteit gaat ons in de selectie meer mogelijkheden geven op posities waar we nog niet optimaal bezet waren. We zijn heel blij dat het ons is gelukt om met de speler en Hoffenheim tot deze tijdelijke overgang te komen."

Bogarde is de eerste winteraanwinst voor FC Groningen, dat onlangs afscheid nam van Patrick Joosten en Elias Olsson. Joosten wordt verhuurd aan Cambuur en de gehuurde Olsson keerde terug naar zijn club Kalmar FF.

Na twaalf speelrondes is Groningen de nummer twaalf van de Eredivisie. De ploeg van scheidend trainer Danny Buijs hervat de tweede seizoenshelft zaterdag met een uitwedstrijd tegen Vitesse.