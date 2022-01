Het Nederlands elftal speelt eind maart in de Johan Cruijff ArenA oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland. Oranje neemt het op zaterdag 26 maart op tegen de Denen en drie dagen later tegen de Duitsers.

Denemarken en Duitsland hebben zich net als de ploeg van bondscoach Louis van Gaal als groepswinnaar geplaatst voor het WK van eind dit jaar in Qatar.

Van Gaal is blij met de komende tegenstanders. "Natuurlijk zijn Denemarken en Duitsland aansprekende landen. Zeker met het oog op het WK wil ik spelen tegen sterke tegenstanders, dus ik ben zeer tevreden met deze duels", aldus de bondscoach.

"Samen met de wedstrijden in de Nations League vind ik dat we een mooi programma hebben in 2022. Dat is in de aanloop naar het WK een belangrijk onderdeel van een goede voorbereiding."

Oranje werd onlangs in de Nations League gekoppeld aan België, Wales en Polen. De eerste wedstrijd in dat toernooi is op 3 juni, uit tegen België. In diezelfde interlandperiode wordt ook uit tegen Wales gespeeld (6 juni) en thuis tegen Polen (10 juni).

Het Nederlands elftal sloot 2021 onlangs af als nummer tien van de FIFA-ranglijst. Aan het begin van het teleurstellend verlopen EK van afgelopen zomer werd nog de zestiende plek bezet.