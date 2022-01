De eerste wedstrijd van het tweeluik tussen Liverpool en Arsenal in de halve finales van de League Cup is donderdag in een 0-0-gelijkspel geëindigd. 'The Gunners' speelden lange tijd met een man minder door een rode kaart voor Granit Xhaka.

Arsenal kwam halverwege de eerste helft met tien man te staan. Xhaka kreeg rood vanwege een domme trap op de borst van Diogo Jota.

De overtalsituatie leidde niet tot grote kansen voor Liverpool. Sterker nog, de thuisploeg leverde de hele wedstrijd zelfs geen enkel schot tussen de palen af. Bij Arsenal kwam het grootste gevaar van Bukayo Saka, wiens schot gekeerd werd door Alisson.

Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd mee bij Liverpool. Bij Arsenal bleef Salah Oulad M'Hand negentig minuten op de bank. De achttienjarige Nederlandse middenvelder moet daardoor nog wachten op zijn officiële debuut in de hoofdmacht van de Londenaren.

De return tussen Liverpool en Arsenal vindt volgende week donderdag plaats in het Emirates Stadium. De winnaar van het tweeluik speelt op 27 februari in de finale op Wembley tegen Chelsea.

'The Blues' waren in de andere halve eindstrijd te sterk voor Tottenham Hotspur. Nadat ze de heenwedstrijd al met 2-0 hadden gewonnen, versloegen ze de 'Spurs' woensdag in de return met 0-1.