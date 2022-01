Fiorentina heeft donderdag door een spectaculaire zege de kwartfinales van de Italiaanse beker bereikt. De ploeg van trainer Vincenzo Italiano won in een wedstrijd met drie rode kaarten, zeven treffers, een gelijkmaker diep in blessuretijd én een verlenging met 2-5 van Napoli.

Fiorentina leek het achtstefinaleduel in het lege Stadio Diego Armando Maradona al in de reguliere speeltijd te beslissen, maar met negen man sleepte Napoli er door een goal van Andrea Petagna in de 95e minuut toch nog een verlenging uit.

Daarin waren de bezoekers duidelijk de beste ploeg. Door goals van Lorenzo Venuti, debutant Krzysztof Piatek en Youssef Maleh werd het zelfs nog een ruime overwinning: 2-5.

Fiorentina was in de 41e minuut op voorsprong gekomen via sterspeler Dusan Vlahovic, maar Dries Mertens maakte nog voor rust gelijk. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Fiorentina-keeper Bartlomiej Dragowski bovendien een rode kaart.

Cristiano Biraghi bracht de nummer zeven van de Serie A ondanks het ondertal weer aan de leiding, waarna Napoli-spelers Hirving Lozano en Fabián Ruiz (twee keer geel) in de slotfase ook met rood van het veld werden gestuurd.

Napoli-spits Petagna maakte in de vijfde van in totaal zes minuten blessuretijd gelijk na slecht verdedigen van Fiorentina, maar de thuisploeg werd in de extra dertig minuten overlopen. Fiorentina neemt het in de kwartfinales van de Coppa Italia op tegen Atalanta.

