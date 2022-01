André Onana heeft zich met Kameroen verzekerd van een plek in de knock-outfase van de Afrika Cup. De doelman van Ajax won met zijn land in de tweede groepswedstrijd voor eigen publiek in Yaoundé simpel van Ethiopië: 4-1.

Kameroen kwam na vier minuten wel op achterstand door een treffer van Dawa Hotessa. Onana kon zijn voet nog tegen het schot aanzetten, maar kon de 0-1 niet voorkomen. Enkele minuten later herstelde Karl Toko Ekambi het evenwicht met een kopbal.

Vroeg in de tweede helft scoorde Vincent Aboubakar twee keer in een tijdsbestek van slechts drie minuten en bracht Kameroen daarmee op 3-1. Eerst kopte de spits raak uit een voorzet van Collins Fai en even later breidde hij de voorsprong uit via een intikker. Toko Ekambi bepaalde halverwege de tweede helft de eindstand.

Kameroen opende de Afrika Cup afgelopen zondag ondanks een blunder van Onana met een 2-1-zege op Burkina Faso. De 'Ontembare Leeuwen' zijn dankzij de tweede overwinning al zeker van een plek in de zestiende finales. De nummers één en twee van elke poule en de vier beste nummers drie gaan door naar de knock-outfase.

Later op de dag speelt Kaapverdië in dezelfde poule tegen Burkina Faso. De Kaapverdiërs begonnen het toernooi met een 1-0-zege op Ethiopië.