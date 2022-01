Burkina Faso heeft donderdag bij de Afrika Cup door een goal van Ajax-miskoop Hassane Bandé een belangrijke zege op Kaapverdië geboekt: 0-1. Ajax-doelman André Onana plaatste zich met gastland Kameroen al voor de knock-outfase.

De 23-jarige Bandé maakte vijf minuten voor rust de enige treffer bij Kaapverdië-Burkina Faso. De Burkinees kopte al duikend raak na een goede voorzet van Troyes-rechtsback Issa Kaboré.

Ajax betaalde KV Mechelen in de zomer van 2018 8,25 miljoen euro voor Bandé, maar mede door blessureleed kwam de buitenspeler tot geen enkel duel in het eerste elftal van de Amsterdammers.

De veertienvoudig international van Burkina Faso werd eerst verhuurd aan het Zwitserse FC Thun en is sinds vorig jaar februari gestald bij NK Istra. Bij de huidige nummer negen van Kroatië kwam Bandé dit seizoen tot 6 goals in 21 duels. De aanvaller heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2023.

Door de belangrijke treffer van Bandé heeft Burkina Faso nog alle zicht op de achtste finales. De ploeg van bondscoach Kamou Malo verloor in zijn eerste groepsduel met 2-1 van Kameroen en heeft nu net als Kaapverdië drie punten uit twee wedstrijden. De nummers één en twee van elke poule en de vier beste nummers drie gaan door naar de knock-outfase.

Bij Kaapverdië speelde De Graafschap-verdediger Jeffry Fortes de eerste 82 minuten mee. Hij werd vervangen door Fortuna Sittard-aanvaller Lisandro Semedo. De geboren Rotterdammer Garry Mendes Rodrigues (Olympiacos) mocht de hele wedstrijd blijven staan.

Gastland Kameroen won ook zijn tweede duel op de Afrika Cup. Gastland Kameroen won ook zijn tweede duel op de Afrika Cup. Foto: Getty Images

Onana en Kameroen zeker van knock-outfase

Kameroen rekende eerder op donderdag voor eigen publiek in het Stade Paul Biya in Yaoundé simpel af met Ethiopië: 4-1.

Kameroen kwam na vier minuten wel op achterstand door een treffer van Dawa Hotessa. Keeper Onana kon zijn voet nog tegen het schot aan zetten, maar kon de 0-1 niet voorkomen. Enkele minuten later herstelde Karl Toko Ekambi het evenwicht met een kopbal.

Vroeg in de tweede helft scoorde aanvoerder Vincent Aboubakar twee keer in een tijdsbestek van slechts drie minuten en bracht Kameroen daarmee op 3-1. Eerst kopte de spits raak uit een voorzet van Collins Fai en even later breidde hij de voorsprong uit via een intikker. Toko Ekambi bepaalde halverwege de tweede helft de eindstand.

Kameroen is dankzij de tweede overwinning al zeker van een plek in de achtste finales.