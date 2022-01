Anwar El Ghazi speelt de rest van het seizoen voor Everton. De tweevoudig Oranje-international wordt door de club uit Liverpool tot de zomer gehuurd van Aston Villa.

"Ik ben echt blij. Everton is een grote club en ik kan niet wachten om te beginnen", zegt El Ghazi op de website van zijn nieuwe club. "Ik wil mijn kwaliteiten tonen aan mijn teamgenoten, de club en uiteraard de supporters. Ik wil een glimlach op hun gezicht toveren."

Vorig seizoen was El Ghazi nog goed voor elf doelpunten in 31 officiële wedstrijden bij Aston Villa, maar deze jaargang belandde hij op een zijspoor. De aanvaller kwam tot slechts twaalf optredens, waarvan slechts vijf als basisspeler. Wel scoorde hij drie keer.

De 26-jarige El Ghazi maakte medio 2018 de overstap naar Aston Villa, dat hem in zijn eerste seizoen huurde van Lille OSC. Al snel groeide hij uit tot vaste waarde bij de ploeg uit Birmingham en was hij in drie seizoenen goed voor 23 doelpunten. Deze jaargang moest de oud-Ajacied het dus met flink wat minder speelminuten doen.

Voor Everton is El Ghazi de derde aanwinst tijdens deze transferperiode. Eerder versterkten 'The Toffees' zich met de Oekraïense linksback Vitaliy Mykolenko en de Schotse rechtsback Nathan Petterson.

Everton is aan een teleurstellend seizoen bezig in de Premier League. De ploeg van manager Rafael Benítez boekte in de laatste twaalf competitieduels slechts één overwinning en staat vijftiende.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe Everton de komst van Anwar El Ghazi bekendmaakt.