Sampdoria overweegt juridische stappen te ondernemen tegen Mohamed Ihattaren. Volgens de Italiaanse club klopt er niets van de uitspraken die de negentienjarige middenvelder in een interview met De Telegraaf heeft gedaan.

"De club heeft altijd aan al zijn verplichtingen voldaan, maar de speler besloot Genua zelf zonder enige toestemming te verlaten", schrijft Sampdoria donderdagavond op de website. "Er is nooit een meningsverschil geweest met de technische staf en het eerste team. Sampdoria wijst elke aanklacht dan ook van de hand."

"Het zijn gefantaseerde beschuldigingen die nergens op gebaseerd zijn. Sampdoria behoudt zich daarom het recht voor om actie te ondernemen, het imago van de club te beschermen en de schade te verhalen die is ontstaan doordat de speler in kwestie als gevolg van zijn eigen beslissingen voor ons niet beschikbaar was."

Eerder op de dag reageerde Sampdoria-voorzitter Marco Lanna al behoorlijk verbaasd op de uitspraken van Ihattaren. "Hij heeft dingen gezegd die helemaal niet kloppen", zei Lanna bij zijn presentatie als de nieuwe voorzitter. "Ik wist niets van zijn situatie. Hij is vertrokken zonder iets te zeggen."

"Er was een afspraak tussen zijn en onze advocaten. We konden hem een boete opleggen, omdat hij zomaar is vertrokken. Daar hebben we van afgezien, maar dat hield wel in dat we hem tot eind januari geen salaris hoeven te betalen."

De periode van Mohamed Ihattaren bij Sampdoria liep uit op een mislukking. De periode van Mohamed Ihattaren bij Sampdoria liep uit op een mislukking. Foto: Sampdoria

Ihattaren werkt aan fitheid met Vanenburg

Ihattaren liet donderdagochtend in De Telegraaf voor het eerst uitgebreid van zich horen sinds hij van de radar was verdwenen bij Sampdoria. Hij stond er bij de Italiaanse club, die hem huurde van Juventus, naar eigen zeggen helemaal alleen voor en besloot in oktober zonder overleg terug naar Nederland te gaan.

"Als negentienjarige zat ik daar in een hotelkamer. Alleen, volledig aan mijn lot overgelaten. Ik kon het niet meer opbrengen", vertelde Ihattaren. "Allerlei afspraken werden niet nagekomen. Alsof ik niet bestond. Ik kreeg geen salaris, niets werd geregeld, geen bankrekening of verzekering."

Afgelopen zomer moest Ihattaren na een reeks incidenten weg bij PSV en werd hij overgenomen door Juventus, dat hem direct aan Sampdoria verhuurde. Inmiddels werkt hij aan een terugkeer in de Eredivisie. Volgens diverse media gaat de geboren Utrechter anderhalf jaar op huurbasis voor FC Utrecht spelen.

Ihattaren wil dat niet bevestigen, maar heeft wel zijn zinnen gezet op een nieuw avontuur bij een Nederlandse (top)club. Inmiddels werkt hij met onder anderen oud-international Gerald Vanenburg aan zijn fitheid.