Janny Sikazwe, de scheidsrechter die woensdag bij het Afrika Cup-duel tussen Mali en Tunesië tot twee keer toe te vroeg affloot, kampte tijdens de wedstrijd met een zonnesteek en uitdrogingsverschijnselen. De Zambiaanse arbiter zou na afloop zelfs naar het ziekenhuis zijn overgebracht.

Sikazwe wilde in eerste instantie na 85 minuten affluiten, maar liet zich na protesten op andere gedachten brengen. Nauwelijks vijf minuten later (na 89 minuten en 45 seconden) besloot hij, ondanks genoeg redenen om tijd bij te trekken, alsnog een einde aan het duel te maken.

De trofee voor de man van de wedstrijd werd na het tweede eindsignaal uitgereikt en de persconferenties waren in volle gang toen de officials van de Confederation of African Football (CAF) besloten dat de resterende minuten gespeeld moesten worden. Mali verscheen op het veld, maar Tunesië weigerde verder te spelen en scheidsrechter Sikazwe maakte voor de derde keer een einde aan de wedstrijd.

Volgens Essam Abdel-Fatah, scheidsrechtersbaas op de Afrika Cup, werden de vreemde fouten van Sikazwe veroorzaakt door zijn gezondheid. "Hij had een zonnesteek en kampte met uitdrogingsverschijnselen. Daardoor verloor hij focus", zei Abdel-Fatah tegen Egyptische media. "Na afloop is hij naar het ziekenhuis overgebracht."

Het is onduidelijk of Sikazwe het ziekenhuis inmiddels heeft mogen verlaten. Tunesië verloor de wedstrijd met 1-0.

De Tunesiërs waren woedend op Janny Sikazwe. De Tunesiërs waren woedend op Janny Sikazwe. Foto: AP

Tunesië hoopt dat wedstrijd wordt overgespeeld

De Tunesische voetbalbond FTF vroeg de Afrikaanse voetbalbond CAF donderdag per brief om opheldering, maar wil nog niet onthullen wat er precies in de brief staat.

De Tunesiërs spraken wel de hoop uit dat de wedstrijd wordt overgespeeld. "Dat vinden wij het het eerlijkst", zei verdediger Bilel Ifa. "De scheidsrechter had vanaf de eerste minuut geen idee waar hij mee bezig was."

Het chaotische duel was voor zowel Tunesië als Mali de eerste wedstrijd van deze editie van de Afrika Cup. Mali en Tunesië zijn met Mauritanië en Gambia ingedeeld in groep F.