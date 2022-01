De spelers van ADO Den Haag hebben donderdagochtend uit onvrede met de hoogte van de wedstrijdpremies slechtste een halve training afgewerkt. De selectie van de Keuken Kampioen Divisie-club ligt al enige tijd overhoop met directeur Edwin Reijntjes.

Woensdag dreigde de spelersgroep nog met een volledige staking als er donderdagochtend geen akkoord zou zijn bereikt. Zover kwam het niet. In plaats daarvan werkten de spelers van ADO alleen een warming-up en rondo af.

Volgens aanvoerder Boy Kemper, woordvoerder namens de spelersraad, lopen de gesprekken al maanden, maar ligt er desondanks nog geen akkoord. De verdediger benadrukt dat het niet alleen een financiële kwestie is. "Wij worden nu weggezet als geldwolven", zei Kemper, twee dagen voor het thuisduel met TOP Oss, tegen Omroep West.

"Dat zijn wij niet. Het lijkt erop dat het een geldkwestie is, maar dat klopt niet helemaal. Er zijn afspraken gemaakt met ons, die worden niet nagekomen."

Overname nog steeds niet afgerond

Op bestuurlijk niveau is het dit seizoen al langer onrustig bij ADO. Zo kreeg de club uit de hofstad zes punten in mindering vanwege het overtreden van de financiële reglementen van de KNVB. De club kon geen sluitende begroting overleggen, doordat de Chinese eigenaar United Vansen weigerde nog langer geld in de club te steken.

In november werd ADO overgenomen door het Spaanse Globalon Football Holdings. Vanwege de grote schuldenlast van de club en de tegenwerking van United Vansen is die overname nog niet helemaal afgerond.

ADO Den Haag staat ondanks alle bestuurlijke onrust en de zes punten in mindering op een vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Bekijk het programma, de stand en de uitslagen in de Keuken Kampioen Divisie