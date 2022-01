PEC Zwolle moet vrijdag waarschijnlijk gewoon in actie komen in de Eredivisie. De hekkensluiter wil het thuisduel met Willen II uitstellen vanwege een corona-uitbraak, maar voetbalbond KNVB heeft dat verzoek afgewezen.

Volgens de KNVB beschikt PEC momenteel nog over minimaal dertien spelers, inclusief een keeper. De bond volgt de richtlijnen van de UEFA, waarin staat dat een wedstrijd wordt uitgesteld als een ploeg niet in staat is om twaalf veldspelers en een doelman op de been te brengen. Bij een corona-uitbraak vlak voor een wedstrijd kan daarvan worden afgeweken.

"Het duel gaat in principe gewoon door", zegt een woordvoerder van de KNVB donderdag. "PEC voldoet nu niet aan de richtlijnen om een wedstrijd te kunnen verplaatsen. Dat heeft de bondsarts beoordeeld, waarna wij PEC hebben laten weten dat wat ons betreft die wedstrijd gewoon moet doorgaan. Dat is op dit moment de situatie."

"Stel nu dat er bij PEC op vrijdag ineens vijf coronagevallen bij zijn gekomen, dan kan de zaak natuurlijk weer anders worden."

Bij veel ploegen verstoorden coronabesmettingen de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Een flink aantal clubs besloot niet op trainingskamp te gaan of voortijdig terug te komen.

PEC staat na achttien speelrondes met zes punten troosteloos laatste in de Eredivisie . Willem II heeft twaalf punten meer en is de nummer veertien. PEC-Willem II begint vrijdag om 20.00 uur en is de eerste wedstrijd na de winterstop in de Eredivisie.

77 Wanneer wordt een Eredivisie-duel uitgesteld vanwege corona?

FC Dordrecht-Jong AZ is al verschoven

De Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tussen FC Dordrecht en Jong AZ werd eerder op donderdag met drie dagen uitgesteld. Het duel wordt vanwege coronaperikelen niet vrijdag, maar komende maandag afgewerkt.

Afgelopen weekend ging er al een streep door de uitwedstrijd van Jong AZ tegen TOP Oss, omdat te veel spelers uit de Alkmaarse selectie positief getest waren op het coronavirus. Ook de topper Excelsior-ADO Den Haag ging niet door.

Door het uitstel van de wedstrijd tegen Dordrecht is er meer tijd voor herstel en voorbereiding. Veel spelers van Jong AZ zijn pas net teruggekeerd op het trainingsveld.