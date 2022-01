Aston Villa heeft donderdag de komst van Lucas Digne aangekondigd. De Franse international komt voor zo'n 30 miljoen euro over van Everton. Een week geleden verraste de club uit Birmingham al door Philippe Coutinho met optie tot koop te huren van FC Barcelona.

De 28-jarige Digne was bezig aan zijn vierde seizoen bij Everton. In de jaren daarvoor speelde hij voor FC Barcelona, AS Roma, Paris Saint-Germain en Lille OSC.

Volgens Britse media was Digne ook in gesprek met Chelsea, Newcastle United en West Ham United. De linksback koos uiteindelijk voor Villa vanwege de samenwerking met manager Steven Gerrard.

"Hij is de hoofdreden dat ik hier nu ben", aldus Digne. "Ik ben gekomen omdat ik wil samenwerken met deze manager. We hebben deze maand verschillende gesprekken gevoerd en het gevoel is goed. Ik voel zijn ambitie om te winnen en het spreekt me aan dat hij aanvallend voetbal wil spelen."

Manager Steven Gerrard was voor Lucas Digne de reden om naar Aston Villa te verkassen. Foto: Getty Images

'Geweldig om iemand van zijn statuur binnen te halen'

Gerrard zelf is ook blij dat Digne uiteindelijk voor Aston Villa heeft gekozen. "Op het moment dat we in de gaten kregen dat het mogelijk was om Lucas binnen te halen, kwamen we meteen in actie", aldus Gerrard over de 43-voudig international.

"Het is voor onze club geweldig om iemand van zijn statuur binnen te halen. Zijn komst maakt mij, de andere medewerkers en zeker ook de fans zeer enthousiast."

Villa staat sinds 11 november onder leiding van Gerrard, die de ontslagen Steve Bruce opvolgde. Onder de Liverpool-icoon is de club uit Birmingham inmiddels opgeklommen naar de veertiende plek in de Premier League.