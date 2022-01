Een transfer van Riechedly Bazoer van Vitesse naar Feyenoord is ver weg. Het management van de 25-jarige Utrechter weerspreekt donderdag tegenover De Telegraaf de geruchten dat er een persoonlijk akkoord zou zijn tussen Bazoer en de Rotterdamse club.

"Er is geen akkoord tussen Feyenoord en Riechedly. Er is al veel gezegd en geschreven, maar dit is echt onzin", zegt Irchandly Bazoer, de broer en manager van Riechedly, tegen de krant.

Bazoer staat nog tot komende zomer onder contract bij Vitesse en wordt al langer gelinkt aan Feyenoord, dat eerder tevergeefs probeerde Joey Veerman naar De Kuip te halen. Als de Arnhemmers nog een transfersom willen ontvangen voor Bazoer, dan zullen ze hem deze winter moeten verkopen.

De oud-speler van Ajax, VfL Wolfsburg, FC Porto en FC Utrecht wil graag een stap omhoog maken. "Maar of dit in de winter gebeurt, hangt af van veel aspecten", vervolgt Irchandly Bazoer.

Riechedly Bazoer eerder deze maand tijdens het trainingskamp van Vitesse in Portugal. Riechedly Bazoer eerder deze maand tijdens het trainingskamp van Vitesse in Portugal. Foto: Pro Shots

Vitesse zou 3 miljoen euro willen voor Bazoer

Naar verluidt vraagt Vitesse 3 miljoen euro voor Bazoer en dat lijkt een fors bedrag omdat zijn contract over een paar maanden afloopt. De vraag is of Feyenoord dat wil en kan betalen. Saillant detail is dat Vitesse zaterdag het Eredivisie-seizoen hervat met een uitwedstrijd in De Kuip tegen Feyenoord en dan komt Bazoer waarschijnlijk ook in actie.

Het verschil op de ranglijst tussen nummer vier Vitesse en nummer drie Feyenoord is met zes punten flink, al is er voor de ploeg van trainer Thomas Letsch nog veel om voor te spelen in het restant van het seizoen.

Volgende week wacht Vitesse een confrontatie met de amateurs van DVS'33 in de achtste finales van het KNVB-bekertoernooi en volgende maand is Rapid Wien de tegenstander in de tussenronde van de Conference League.