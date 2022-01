Xavi is erg tevreden over Luuk de Jong. De spits maakte woensdag in de halve finale van de Spaanse supercup tegen Real Madrid zijn derde doelpunt in drie wedstrijden, al kon hij daarmee niet voorkomen dat FC Barcelona met 2-3 verloor.

Er was de laatste maanden veel kritiek op De Jong, die dit seizoen is gehuurd van Sevilla. De voormalige PSV'er zou het niveau van Barcelona niet aankunnen, maar bewijst tijdens de laatste wedstrijden bij absentie van veel andere spelers zijn waarde.

Volgens Xavi belandt de 31-jarige De Jong niet zomaar op de bank als veel andere spelers straks weer beschikbaar zijn. "Hij is gewoon onderdeel van de selectie. We zijn samen Barcelona, niemand speelt op basis van zijn status", aldus de oud-topmiddenvelder.

"Waarom zou ik hem op de bank zetten? Hij scoort en doet het goed. Ik zei laatst al dat hij een voorbeeld voor het team is. Als hij zo doorgaat, blijft hij gewoon spelen."

Luuk de Jong scoorde met wat geluk tegen Real Madrid. Foto: Reuters

'We vertrekken met opgeheven hoofd'

De Jong zorgde bij de wedstrijd tegen Real in Saoedi-Arabië voor de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Barcelona bij een 1-2-achterstand opnieuw langszij, waarna de Catalanen in de verlenging geen antwoord meer hadden op een treffer van Federico Valverde.

Desondanks is Xavi tevreden. "We hebben in grote delen van de wedstrijd gedomineerd, al hadden we het ook wel moeilijk. Uiteindelijk heeft de tegenstander geprofiteerd van onze fouten", aldus de Barcelona-trainer.

"We vertrekken met opgeheven hoofd, al balen we natuurlijk van het resultaat. Maar ik ben trots op het spel en onze dominantie. We missen nog geduld en verantwoordelijkheid, maar we zijn pas twee maanden bezig. We zijn op de goede weg."

De volgende wedstrijd van Barcelona is woensdag, wanneer een uitduel met Athletic Club wacht in de achtste finales van de Copa del Rey. Vier dagen later wacht Deportivo Alavés in de competitie.

