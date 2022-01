Mohamed Ihattaren heeft donderdag voor het eerst uitgebreid van zich laten horen sinds hij van de radar verdween bij Sampdoria. Het gevallen toptalent van PSV is in een interview met De Telegraaf openhartig over de laatste maanden en wil een donkere periode graag afsluiten met een rentree op de Nederlandse velden.

Ihattaren moest afgelopen zomer na een reeks incidenten weg bij PSV en werd overgenomen door Juventus, dat hem direct aan Sampdoria verhuurde. Bij de club uit Genua ging het mis. De spelmaker stond er naar eigen zeggen helemaal alleen voor en besloot in oktober zonder overleg terug naar Nederland te gaan.

"Ik ben weggegaan vanwege de omstandigheden bij Sampdoria. Als negentienjarige zat ik daar in een hotelkamer. Alleen, volledig aan mijn lot overgelaten. Ik kon het niet meer opbrengen", zegt Ihattaren tegen De Telegraaf.

"Allerlei afspraken werden niet nagekomen. Alsof ik niet bestond. Ik kreeg geen salaris, niets werd geregeld, geen bankrekening of verzekering. Toen heb ik voor mezelf gekozen, mezelf in bescherming genomen en ben vertrokken. Het vertrouwen was weg."

In de afgelopen maanden was er veel onduidelijkheid over de situatie van Ihattaren, van wie niets werd vernomen. Er werd zelfs gespeculeerd over het einde van zijn loopbaan, maar die verhalen doet hij af als onzin.

'Ik moet nu écht fit worden'

Bij zijn terugkeer in Nederland wisselde Ihattaren van zaakwaarnemer - hij ruilde Mino Raiola in voor Ali Dursun - en inmiddels werkt hij aan een terugkeer. Volgens diverse media gaat de geboren Utrechter anderhalf jaar op huurbasis voor FC Utrecht spelen.

Ihattaren wil dat niet bevestigen, maar heeft wel zijn zinnen gezet op een nieuw avontuur bij een Nederlandse (top)club. Inmiddels werkt hij met onder anderen oud-international Gerald Vanenburg aan zijn fitheid.

"Ik weet dat ik een half jaar niet heb gevoetbald en een wedstrijd of vier nodig zal hebben om in mijn ritme te komen. Ik moet nu écht fit worden", zegt hij. "Ik weet dat ik dat snel voor elkaar kan krijgen. Dat bleek ook afgelopen zomer. Ik wil zweten, kramp krijgen. Ik wil het vóélen dat ik weer voetbal. Heerlijk."