Denzel Dumfries en Stefan de Vrij hebben woensdag met Internazionale beslag gelegd op de Italiaanse supercup. De ploeg uit Milaan won in San Siro van Juventus (2-1) dankzij een goal van Alexis Sánchez in de slotseconden van de verlenging.

Beide ploegen leken zich op te kunnen maken voor een strafschoppenserie, tot Sánchez profiteerde van een fout van Juventus-verdediger Alex Sandro. De Chileense invaller kon van dichtbij binnenschieten en direct na zijn treffer klonk het laatste fluitsignaal.

Inter domineerde de gehele wedstrijd tegen de bekerwinnaar van vorig seizoen. De ploeg met basisspelers De Vrij en Dumfries kwam na 25 minuten wel op achterstand. Juventus-middenvelder Weston McKennie kopte binnen na voorbereidend werk van Álvaro Morata.

De achterstand werd met een rake strafschop snel ongedaan gemaakt door Internazionale-aanvaller Lautaro Martínez. Na de gelijkmaker was het vooral Inter dat aandrong. Juventus stelde zich zonder de geschorste Matthijs de Ligt uiterst defensief op.

Door de late zege is Inter voor de zesde keer de winnaar van het traditionele duel tussen de landskampioen en bekerwinnaar. Voor Dumfries, die in de 89e minuut werd gewisseld, betekent het zijn eerste prijs in het shirt van de 'Nerazzurri'.

De Vrij speelde de gehele wedstrijd en wint voor de tweede keer in zijn carrière de Italiaanse supercup. De verdediger won de prijs al een keer eerder door in 2017 met Lazio eveneens Juventus te verslaan.

Teun Koopmeiners bekerde met Atalanta verder. Foto: Getty Images

Atalanta boekt zege in bekertoernooi

Eerder op de dag bereikte Atalanta als eerste club de kwartfinales van het Italiaanse bekertoernooi. Met basisspelers Hans Hateboer en Teun Koopmeiners en invaller Marten de Roon werd er met 2-0 gewonnen van Venezia, waar Ridgeciano Haps negentig minuten op de bank zat.

De bekerfinalist van vorig jaar kwam via Luis Muriel al na twaalf minuten met een discutabele goal op voorsprong. De spits leek voorafgaand aan zijn treffer hands te maken, maar de VAR kon daar na een minutenlange check geen bewijs voor vinden en telde de treffer goed.

Atalanta kon de sterke start geen vervolg geven en verzuimde de wedstrijd ruim voor het eindsignaal te beslissen. Koopmeiners was in de eerste helft nog dicht bij de tweede treffer, maar kopte op de lat. Twee minuten voor tijd was het Joakim Maehle die met de 2-0 de wedstrijd in het slot gooide.

De andere zeven wedstrijden in de achtste finales van het bekertoernooi worden op 13, 18, 19 en 20 januari afgewerkt.