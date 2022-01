Chelsea heeft woensdagavond zonder problemen de finale van de League Cup bereikt. 'The Blues' waren ook in de return te sterk voor Tottenham Hotspur: 0-1.

Antonio Rüdiger zorgde in de achttiende minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Doelman Pierluigi Gollini probeerde een corner weg te boksen, maar hij kwam te laat en zag Rüdiger raak koppen. De verdediger haalde daarmee alle spanning uit het duel, want Chelsea won vorige week het heenduel al met 2-0.

Na rust kwam Tottenham niet meer tot scoren, al zat het de thuisploeg niet mee. De VAR voorkwam dat de 'Spurs' een penalty kregen na een vermeende overtreding van doelman Kepa op Lucas Moura en later in de tweede helft zag Harry Kane zijn doelpunt door de videoscheidsrechter afgekeurd worden vanwege buitenspel.

De wedstrijd werd in de slotfase nog stilgelegd vanwege een "medisch noodgeval" op de tribune in het stadion van Tottenham. Na enkele minuten besloot scheidsrechter Andre Marriner het duel te hervatten.

In de return was er geen basisplek voor Hakim Ziyech, die in de eerste ontmoeting wel aan de aftrap stond. De oud-Ajacied maakte in de 67e minuut als invaller zijn opwachting. De door Ajax begeerde Steven Bergwijn is nog altijd uit de roulatie met een kuitblessure en ontbrak in de selectie van Tottenham.

In de finale van de League Cup op 27 februari wacht Chelsea een krachtmeting met Liverpool of Arsenal, die donderdagavond op Anfield beginnen aan hun tweeluik. Chelsea won de League Cup in het verleden vijf keer en voor het laatst in 2015.

Hakim Ziyech staat met Chelsea in de finale van de League Cup. Hakim Ziyech staat met Chelsea in de finale van de League Cup. Foto: Getty Images

West Ham boekt tegen Krul derde competitiezege op rij

In de Premier League deed West Ham United uitstekende zaken in de strijd om de Champions League-tickets. 'The Hammers' waren in eigen huis met 2-0 te sterk voor het Norwich City van doelman Tim Krul en boekten de derde competitiezege op rij.

Jarrod Bowen kwam aan het einde van de eerste én in de tweede helft tot scoren. West Ham staat nog altijd verrassend op de vierde plek, die aan het einde van het seizoen recht geeft op een ticket voor de Champions League. Nummer vijf Arsenal heeft wel slechts twee punten minder en een wedstrijd minder gespeeld.

Het Norwich van Krul, dat afgelopen zondag wel een zege in de FA Cup boekte, leed de zesde competitienederlaag op rij en staat nog altijd stijf onderaan in de Premier League. De achterstand op de veilige zeventiende plek is wel slechts drie punten.

