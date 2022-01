Ivoorkust is de Afrika Cup woensdag begonnen met een moeizame overwinning op Equatoriaal-Guinea. De ploeg van Eredivisie-spelers Ibrahim Sangaré en Sébastien Haller won de eerste groepswedstrijd met 1-0.

Ivoorkust kende met Sangaré en Haller in het basiselftal een perfecte start. Al na vijf minuten profiteerde Max Gradel van balverlies op het middenveld. De aanvaller van het Turkse Sivasspor schoot de openingstreffer vanaf de rand van het strafschopgebied overtuigend binnen.

De tweevoudig winnaar van de Afrika Cup kon de goede start geen vervolg geven. De ploeg van de Franse trainer Patrice Beaumelle creëerde nauwelijks kansen en ontsnapte vooral na rust verschillende keren aan de gelijkmaker van de nummer 114 van de wereld.

Ajax-topscorer Haller speelde een onzichtbare rol en werd in de 82e minuut vervangen door Anderlecht-aanvaller Christian Kouamé. PSV'er Sangaré liet zich meer gelden en speelde de wedstrijd met geel op zak uit.

Het andere duel in groep E werd dinsdag al gespeeld. Titelverdediger Algerije speelde doelpuntloos gelijk tegen Sierra Leone, waardoor Ivoorkust met drie punten alleen aan de leiding gaat.

Alle 24 deelnemers van de Afrika Cup hebben hun eerste wedstrijd van deze editie in Kameroen gespeeld. In totaal vielen er in twaalf wedstrijden slechts twaalf doelpunten en maar liefst negen wedstrijden eindigden in 1-0.