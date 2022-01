FC Barcelona is er woensdagavond ondanks een doelpunt van Luuk de Jong niet in geslaagd de finale van de Spaanse supercup te bereiken. De ploeg van trainer Xavi verloor in Saoedi-Arabië na verlenging met 2-3 van Real Madrid, dat zich voor de honderdste keer de winnaar van El Clásico mag noemen.

Vinícius Júnior zette Real Madrid na 25 minuten op voorsprong, waarna Luuk de Jong op slag van rust gelijk maakte. De dit kalenderjaar opgeleefde spits, die de voorkeur kreeg boven Memphis Depay, was deze maand ook al tegen RCD Mallorca (0-1-zege) en Granada (1-1) trefzeker en kwam zodoende voor het derde duel op rij tot scoren.

Karim Benzema leek in de 72e minuut voor de winnende treffer te zorgen in Riyad, maar invaller Ansu Fati trok de stand in de 84e minuut gelijk. Het Spaanse toptalent speelde zijn eerste wedstrijd sinds 6 november. In de verlenging was het Federico Valverde die Real een plek in de finale van de supercup bezorgde.

Frenkie de Jong maakte het winnende doelpunt van de Clásico al niet meer mee in het veld. De middenvelder is pas net weer fit na blessureleed en werd halverwege de wedstrijd gewisseld. Luuk de Jong maakte in de 66e minuut plaats voor Fati en Memphis werd in de 78e minuut ingebracht door Xavi.

De Supercopa de España wordt sinds het seizoen 2019/2020 in toernooivorm afgewerkt. De vier deelnemers zijn de landskampioen (Atlético Madrid) en de nummer twee van afgelopen seizoen (Real Madrid), aangevuld met de bekerwinnaar (FC Barcelona) en de verliezend finalist van de Copa del Rey (Athletic Club).

De halve finale tussen Atlético Madrid en Athletic Club wordt donderdagavond afgewerkt. De winnaar neemt het zondag om 19.30 uur op tegen Real. Athletic won de supercup vorig jaar door Barcelona in de eindstrijd na strafschoppen te kloppen.

Luuk de Jong kwam opnieuw tot scoren voor FC Barcelona, dat desondanks werd uitgeschakeld in de Spaanse supercup. Luuk de Jong kwam opnieuw tot scoren voor FC Barcelona, dat desondanks werd uitgeschakeld in de Spaanse supercup. Foto: Getty Images

Treffer De Jong baat Barcelona niet in Saoedi-Arabië

Na een tamme openingsfase kwam Real Madrid na 25 minuten op voorsprong in het King Fahd International Stadium. Sergio Busquets liet zich de bal kinderlijk eenvoudig ontfutselen door Benzema en die bediende Vinícius Júnior, die doelman Marc-André ter Stegen in de counter fraai passeerde. Vlak daarna kopte Luuk de Jong van dichtbij in de handen van Thibaut Courtois.

Op slag van rust was het alsnog raak voor de Nederlandse spits, zij het met veel fortuin. Éder Militão probeerde in het vijfmetergebied een voorzet van Ousmane Dembélé weg te werken, maar De Jong was alert. Hij blokte het schot en dat was voldoende om de bal via de binnenkant van de paal in het doel te krijgen.

In de tweede helft was Barcelona de meest dreigende ploeg - schoten van Dembélé en Pedri gingen rakelings naast - maar het was Real Madrid dat twintig minuten voor tijd op voorsprong kwam. Benzema, die enkele minuten daarvoor de paal had geraakt, werkte van dichtbij binnen.

Met onder anderen Memphis en Fati als invallers ging Barcelona op jacht naar de gelijkmaker en die kwam er ook. Jordi Alba slingerde de bal het strafschopgebied in na een korte corner en vond het hoofd van de van een blessure teruggekeerde Fati, die Courtois verschalkte.

FC Barcelona dwong een verlenging af en mocht blijven hopen op een plek in de finale, maar dat duurde niet lang. Na een counter van Real in de eerste helft van de verlenging was het Valverde die na een overstapje van Vinicius binnen kon werken en Barcelona uit het toernooi schoot.