De Tunesische bondscoach Mondher Kebaier heeft geen goed woord over voor de arbitrage in het tumultueuze duel tussen Tunesië en Mali op de Afrika Cup (0-1). Arbiter Janny Sikazwe floot twee keer te vroeg af en toen later werd besloten alsnog extra tijd toe te voegen, weigerde Tunesië terug te keren op het veld.

Sikazwe wilde in eerste instantie na 85 minuten affluiten, maar liet zich na protesten nog op andere gedachten brengen. Nauwelijks vijf minuten later (na 89 minuten en 45 seconden) besloot hij, ondanks genoeg redenen om tijd bij te trekken, alsnog een einde aan het duel te maken.

"Zelfs de vierde man maakte zich al klaar om het bord met daarop de blessuretijd op te tillen en toen werd er opeens afgefloten", zei Kebaier, die met zijn ploeg na een rode kaart voor Malinees El Bilal Touré met een overtal hoopte op een punt.

"Zijn beslissing is onverklaarbaar. Hij ontnam ons vijf minuten op het moment dat wij op ons hoogtepunt waren. Ik werk al dertig jaar in de voetbalwereld, maar zoiets als vandaag heb ik echt nog nooit gezien", zei hij over arbiter Sikazwe, die in 2017 nog de leiding over de Afrika Cup-finale had.

Scheidsrechter Janny Sikazwe werd onder begeleiding van bewakers van het veld geleid. Foto: Getty Images

'Spelers zaten allang in een ijsbad'

De trofee voor de man van de wedstrijd werd na het tweede eindsignaal uitgereikt en de persconferenties waren in volle gang toen de officials van de Confederation of African Football (CAF) besloten dat de resterende minuten gespeeld moesten worden.

Mali verscheen op het veld, maar Tunesië weigerde verder te spelen en scheidsrechter Sikazwe maakte voor de derde keer een einde aan de wedstrijd. "De spelers zaten allang in een ijsbad toen ze weer naar buiten werden geroepen", verklaarde Kebaier.

Het chaotische duel was voor zowel Tunesië als Mali de eerste wedstrijd van deze editie van de Afrika Cup. Mali en Tunesië zijn met Mauritanië en Gambia ingedeeld in groep F.