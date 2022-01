Lieke Martens heeft FC Barcelona woensdagavond in de competitie naar de zeventiende achtereenvolgende overwinning van dit seizoen geleid. De aanvaller had met een hattrick een groot aandeel in de 5-0-zege op Sporting Huelva.

Martens sloeg in de 34e minuut voor het eerst toe in Estadi Johan Cruyff. Na een fraaie voorzet volleerde ze de bal via de handen van de keeper in het doel. In de 63e minuut kreeg ze de bal terug na een geblokt schot, waarna ze simpel doel trof.

Tien minuten later volgde ook de 3-0. Martens kreeg de bal opnieuw met wat fortuin terug van een ploeggenote en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied feilloos raak, waardoor ze nu op zestien competitietreffers staat.

De Zweedse Fridolina Rolfö vergrootte de marge twee minuten later naar vier en het slotakkoord was voor Alexia Putellas, die uit een corner raak kopte.

Met de 5-0-overwinning op laagvlieger Sporting Huelva bevestigden de vrouwen van FC Barcelona nog maar eens hun dominantie. Na zeventien wedstrijden zijn de Catalanen nog zonder puntenverlies, met een overweldigend doelsaldo van +93 (97-4).

Aankomende zondag kan Martens met Barcelona de achttiende overwinning op rij boeken, als de uitwedstrijd tegen naaste belager Real Sociedad op het programma staat. Het verschil tussen de koploper en nummer twee is al elf punten.