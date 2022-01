David Neres heeft vrijdag zijn transfer naar Shakhtar Donetsk afgerond. De topclub uit Oekraïne betaalt Ajax 12 miljoen euro voor de vleugelaanvaller, een bedrag dat met bonussen kan oplopen tot 16 miljoen euro.

Een vertrek van Neres bij Ajax zat er al aan te komen. De Braziliaan heeft al een tijdje geen basisplek meer onder trainer Erik ten Hag en de Amsterdammers probeerden hem afgelopen zomer al te verkopen, maar dat lukte toen niet.

Ajax betaalde in januari 2017 nog 15 miljoen euro (inclusief bonussen) om Neres over te nemen van het Braziliaanse São Paulo. De 24-jarige aanvaller had nog een contract tot medio 2023 in Amsterdam.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Ajax een speler voor miljoenen euro's verkoopt aan Shakhtar Donetsk. Spits Lassina Traoré maakte afgelopen zomer voor naar verluidt 10 miljoen euro de overstap naar Oekraïne.

David Neres was dit seizoen vaker bankzitter dan basisspeler. Foto: Getty Images

Neres vooral in eerste seizoenen belangrijk voor Ajax

Neres gaat door de achterdeur weg bij Ajax, maar was in zijn eerste seizoenen een vaste waarde in Amsterdam. In zijn eerste volledige seizoen was de Braziliaan in 38 officiële wedstrijden goed voor 15 doelpunten en 14 assists en in het seizoen 2018/2019 had Neres als basisspeler een belangrijk aandeel in het uitstekende seizoen van Ajax.

De Amsterdammers werden kampioen, veroverden de TOTO KNVB Beker en bereikten de halve finales van de Champions League. Halverwege dat seizoen sloeg Ajax naar verluidt een Chinees bod van tientallen miljoenen op Neres af. Mede door zijn sterke seizoen maakte hij in maart 2019 zijn debuut voor het Braziliaanse elftal.

De laatste twee volledige seizoenen van Neres bij Ajax werden mede door blessureleed geen groot persoonlijk succes, al zorgde de zevenvoudig international in de finale van de KNVB-beker van vorig jaar tegen Vitesse als invaller wel voor het winnende doelpunt (2-1). Mede door de komst van Steven Berghuis afgelopen zomer was Neres dit seizoen vaak veroordeeld tot een reserverol.

Ajax hoopt deze transferperiode nog een vervanger van de vertrokken bankzitter te halen. De Amsterdammers zouden een bod van 18 miljoen euro hebben uitgebracht op Tottenham Hotspur-aanvaller Steven Bergwijn, maar tot een akkoord is het nog niet gekomen.