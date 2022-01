Drie spelers van Vitesse die tijdens het trainingskamp in Portugal besmet raakten met het coronavirus, zijn na een negatieve test weer teruggekeerd in Nederland. Het trio heeft zes dagen in isolatie doorgebracht in het Zuid-Europese land.

Vitesse meldt dat de spelers "conform de quarantainerichtlijnen" pas woensdag terug konden keren naar Nederland. Eerder werd Ajax er door toenmalig demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge op aangesproken dat enkele besmette spelers tegen de regels in met een privévliegtuig terug naar Nederland werden gehaald.

Vitesse en Ajax zijn twee van de drie Nederlandse clubs die hun trainingskamp in Zuid-Europa voortijdig afbraken wegens coronabesmettingen. Ook NEC keerde om die reden eerder dan gepland terug naar huis.

Andere clubs als PSV, Feyenoord en sc Heerenveen zagen op het laatste moment af van een buitenlands trainingskamp wegens een aantal positieve gevallen in de selectie.

De Eredivisie wordt vrijdag hervat met de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Willem II. Vitesse neemt het zaterdag in de eerste speelronde na de winterstop in een uitwedstrijd op tegen Feyenoord.

