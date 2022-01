Antonio Cassano is ontslagen uit het ziekenhuis van Genua, laat hij woensdag weten. Een week geleden werd bekend dat de voormalige international van Italië was opgenomen omdat hij het coronavirus had opgelopen en erg ziek was.

De 39-jarige Cassano testte vlak na Kerst positief en moest in thuisisolatie. Zijn klachten werden zo erg dat de oud-speler van onder meer Real Madrid, AS Roma, Sampdoria, AC Milan en Internazionale werd opgenomen in het ziekenhuis.

"Op een gegeven wist ik niet meer wat ik moest doen en toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Ik was aan het trillen en had overal pijn. Ik viel in twintig dagen tijd 6 kilo af, doordat ik niet eens kon eten", zegt Cassano woensdag in een video met onder anderen oud-topspits Christian Vieri.

"Nu gaat het weer goed met me. Ik wil de arts en zijn team bedanken, ze hebben uitzonderlijk werk geleverd. Jongens, laat je allemaal vaccineren, want dat is uiteindelijk het enige waar we baat bij hebben. Ik heb al twee prikken gehad en ga voor mijn derde."

Het gerucht ging dat de in 2018 gestopte Cassano ongevaccineerd in het ziekenhuis was beland, maar dat werd door zijn vrouw Carolina Marcialis al snel tegengesproken.

Cassano kwam tot 39 interlands en tien doelpunten voor Italië. Hij was niet de eerste relatief jonge oud-international van Italië die met een coronabesmetting in het ziekenhuis belandde. In april vorig jaar overkwam het Daniele de Rossi (38).