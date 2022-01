Feyenoord-coryfeeën Leo Beenhakker en Jorien van den Herik zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart in Rotterdam lijstduwer voor 50PLUS. Ze doen dat vooral omdat de partij fel tegenstander is van Feyenoord City, het bouwproject rondom een nieuw stadion voor de club.

Rond dat nieuwe stadion moet een nieuw stadsdeel verrijzen met een kleine vierduizend woningen. 50PLUS ziet net als veel supporters liever dat De Kuip, het huidige onderkomen van de club, verbouwd wordt.

"De omgeving rond De Kuip kan een upgrading héél goed gebruiken. Maar als je een beetje hart hebt voor die stad en Rotterdammer bent, begin je met zo'n operatie met De Kuip als startpunt en zorg je dat Feyenoord er beter van wordt", zegt oud-voorzitter Van den Herik woensdag in een persbericht.

"Ik kom zelf uit de bouwwereld en weet dat niet Feyenoord, maar vooral de bouwwereld er beter van wordt. Dat kan niet", gaat de 78-jarige Van den Herik verder.

Hij steunt dan ook het verzet van 50PLUS, net als de 79-jarige oud-trainer Beenhakker. "Maar die heeft er geen zin meer in om op de barricaden te staan. Met zijn kandidatuur wilde hij toch zeggen dat hij het volledig met ons eens is."

Lijsttrekker hoopt op 'drie tot vier' zetels

Lijsttrekker Ellen Verkoelen van 50PLUS is blij met de steun van het duo en hoopt dat haar partij "drie tot vier zetels gaat halen" bij de stembusgang. De partij is nu met één zetel vertegenwoordigd in de raad.

Van den Herik was van 1984 tot eind 2006 verbonden aan Feyenoord, eerst als geldschieter en bestuurder en vanaf 1992 als voorzitter. Beenhakker was tussen 1997 en 2000 hoofdtrainer en loodste de club in 1999 naar de landstitel.

Over de bouw van een nieuw Feyenoord-stadion wordt al sinds 2006 gesproken. De werkzaamheden hadden in het tweede kwartaal van dit jaar moeten beginnen, maar door de hogere kosten is dat met minstens een half jaar uitgesteld.