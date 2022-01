De spelers van ADO Den Haag dreigen vanaf donderdag in staking te gaan, zo laten ze woensdag aan Omroep West weten. De selectie van trainer Ruud Brood is al een tijdje in conflict met directeur Edwin Reijntjes over de hoogte van winstpremies.

"Als er voor donderdagochtend geen oplossing is, dan staken we en gaan we het veld niet op. We hebben nu lang genoeg gesproken met de leiding, maar er zit geen beweging in", zegt de spelersraad van ADO tegen Omroep West.

"Als spelersgroep kennen we de situatie van de club maar al te goed. We vragen geen extreme bedragen. Daarom betreuren we dat het zo verloopt. Woensdag trainen we niet, dan hebben we een dag vrij. Donderdag is onze eerstvolgende training. We hopen dat de leiding voor die tijd met een oplossing komt, zodat de focus weer op zaterdag kan."

Het financieel geplaagde ADO kreeg dit seizoen in totaal al zes punten in mindering omdat de begroting niet in orde was. De nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie speelt zaterdag om 16.30 uur thuis tegen TOP Oss.

Volgens Omroep West was directeur Reijntjes niet bereikbaar voor commentaar. Een woordvoerder van de club wil ook niet ingaan op details over de onenigheid, die er al sinds het begin van het seizoen is.

Begin november werd bekend dat ADO wordt overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Globalon Football Holdings (GFH), wat betekende dat het voortbestaan van de Hagenaars was gered. De overname moet nog wel bekrachtigd worden.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie