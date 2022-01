De omikronvariant van het coronavirus houdt de herstart van het betaald voetbal in zijn greep. Diverse Eredivisie-clubs moesten wegens corona-uitbraken hun trainingskamp afbreken, terwijl de eerste duels in de Keuken Kampioen Divisie al werden uitgesteld. Vijf vragen over de complexe situatie.

Wanneer wordt een wedstrijd afgelast?

De KNVB hanteert de richtlijnen van de UEFA. Als een team door coronabesmettingen, schorsingen en blessures niet in staat is om dertien spelers onder wie één doelman (de zogenoemde 12+1-regel) op de been te brengen, dan wordt een wedstrijd uitgesteld.

Het gaat hierbij om de 25 spelers van een ploeg die het meest in actie zijn gekomen. Een club moet de positieve PCR-tests kunnen tonen aan een KNVB-arts. Het aantal besmettingen is bij de Nederlandse clubs momenteel niet dusdanig groot dat er gedacht wordt aan uitstel van een volledige speelronde.

"Op dit moment is er nog geen reden om aan te nemen dat er wedstrijden zijn die komend weekend niet doorgaan", laat de KNVB weten aan NU.nl. "Mocht er sprake van zijn, valt daar echter pas dichter op de wedstrijden meer over te zeggen. Er is continu contact tussen de KNVB en de clubs. Als een club problemen voorziet, dan wordt er direct contact opgenomen."

Zijn er uitzonderingen op die 12+1-regel?

Stel: een club krijgt kort voor aanvang van een wedstrijd te maken met een uitbraak, waardoor gevreesd wordt dat het aantal besmettingen in korte tijd verder kan oplopen. Dan kan besloten worden om een wedstrijd toch uit te stellen, ook als de club nog wel over de vereiste dertien spelers beschikt.

Zo'n 'ongecontroleerde uitbraak' is volgens de KNVB arbitrair. Elke situatie zal afzonderlijk beoordeeld worden door de bondsarts. Afgelopen zondag werd op de dag van de wedstrijd besloten om Excelsior-ADO Den Haag en TOP Oss-Jong AZ uit te stellen.

Ajax brak het trainingskamp in Portugal af wegens besmettingen. Ook Vitesse en NEC kwamen eerder naar huis. PSV, Feyenoord en sc Heerenveen besloten op het laatste moment thuis te blijven.

Wat wordt er gedaan om coronabesmettingen te voorkomen?

Rond de feestdagen brachten veel profvoetballers tijd met familie en vrienden door, of vertrokken ze voor een korte vakantie naar het buitenland. De gevolgen zijn bekend: tal van clubs hebben te maken met besmettingen, waardoor trainingskampen niet doorgingen en gevreesd wordt dat wedstrijden moeten worden afgelast.

De KNVB drukte de clubs nogmaals op het hart om het coronaprotocol van het betaald voetbal in acht te nemen. In kleedkamers, in de spelersbus, bij tactische besprekingen en tijdens maaltijden dienen spelers 1,5 meter afstand van elkaar te houden, om zo mogelijke besmettingen te voorkomen.

Daarnaast geldt het advies om op regelmatige basis te testen. Bij een vermoeden van een besmetting wordt aangeraden om de hele ploeg aan een coronatest te onderwerpen. Eerder in de coronacrisis gold nog een tweewekelijkse testplicht, maar daar wordt nog niet naar teruggegrepen.

Momenteel geldt de testplicht voor een wedstrijd alleen voor spelers die langer dan vier maanden geleden voor het laatst gevaccineerd zijn en voor spelers die korter dan een week geleden de boosterprik hebben gekregen. "Bij klachten moet iedereen zich alsnog gewoon laten testen", laat de KNVB weten. "Dit is zo besloten door medici als de bondsarts en afgestemd met een werkgroep die de voortgang van de competities bewaakt."

Wat doen de spelers er zelf aan om te kunnen blijven voetballen?

Uit een enquête onder 157 profvoetballers van spelersvakbond VVCS bleek deze week dat 75 procent zich heeft laten vaccineren. Daarmee zit het voetbal ruim onder het landelijke vaccinatiegemiddelde van 86 procent.

Van de geënquêteerde voetballers heeft 44,6 procent aangegeven tijdens de afgelopen zes maanden besmet te zijn geweest. Vrijwel allemaal hadden ze milde symptomen. Slechts één speler belandde in het ziekenhuis, maar niet op de ic.

Voor spelers die willen voetballen, is het handig om zich te laten vaccineren. Een speler mag alleen op het wedstrijdformulier gezet worden als hij gevaccineerd is, recent een coronabesmetting heeft doorgemaakt óf een negatieve PCR- of antigeentest kan overleggen.

Wat zijn de uitwijkmogelijkheden?

Voor de uitgestelde duels van Excelsior en Jong AZ wordt pas een nieuwe datum gezocht als de situatie bij die clubs volledig onder controle is. Eerst wordt afgewacht of de geplande duels van de komende speelronde kunnen worden afgewerkt. Zo zal steeds worden omgesprongen met eventueel uitgestelde duels.

De uitwijkmogelijkheden zijn zeer beperkt, met name in de Eredivisie. Met nog vijf clubs die na de winter Europees actief zijn en vier resterende rondes in de KNVB-beker biedt de speelkalender weinig ruimte. Op 15 mei is de laatste speelronde gepland en begin juni staan er interlands van Oranje in de Nations League op het programma. Er is de KNVB en de clubs dan ook veel aan gelegen om wedstrijden zoveel mogelijk door te laten gaan.