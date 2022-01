Mohamed Ihattaren lijkt zijn loopbaan te gaan vervolgen bij FC Utrecht. De club uit de Domstad zou met Juventus in gesprek zijn om de voormalige speler van PSV voor anderhalf jaar te huren, zo melden De Telegraaf, het AD en Voetbal International dinsdag.

Het is niet duidelijk in welk stadium de onderhandelingen tussen FC Utrecht en Juventus zich bevinden. Volgens De Telegraaf is er een deal tussen beide clubs, terwijl de gesprekken volgens het AD nog vergevorderd zijn. Technisch directeur Jordy Zuidam was dinsdagavond onbereikbaar voor commentaar.

De negentienjarige Ihattaren maakte afgelopen zomer voor 1,9 miljoen euro de overstap van PSV naar Juventus, dat hem vervolgens direct verhuurde aan Sampdoria. Bij de degradatiekandidaat uit de Serie A kwam hij echter nooit in actie. Halverwege oktober meldde hij zich om onduidelijke redenen af. Daarna verscheen hij niet meer in Genua. Sampdoria kreeg zelfs geen contact meer met hem.

Ihattaren werd verschillende keren in Nederland gespot en trainde individueel met een personal trainer. Ook wisselde hij in november van zaakwaarnemer. Niet het makelaarskantoor van Mino Raiola, maar Ali Dursun behartigt momenteel de belangen van de middenvelder annex aanvaller. Het is niet duidelijk hoe fit Ihattaren is.

Mohamed Ihattaren kende zijn grote doorbraak bij PSV, maar werd uit onvrede over zijn gedrag verkocht aan Juventus. Mohamed Ihattaren kende zijn grote doorbraak bij PSV, maar werd uit onvrede over zijn gedrag verkocht aan Juventus. Foto: Pro Shots

Ihattaren was een toptalent bij PSV

Ihattaren brak in 2019 onder trainer Mark van Bommel door in de hoofdmacht van PSV en maakte al snel indruk met zijn traptechniek en spelinzicht. De KNVB zag zoveel potentie in de linkspoot, dat toenmalig bondscoach Ronald Koeman werd ingezet om Ihattaren ervan te overtuigen voor het Nederlands elftal en niet voor Marokko te kiezen. Hij speelde echter nog geen interland voor Oranje.

Na de komst van trainer Roger Schmidt was Ihattaren niet meer zeker van een basisplaats bij PSV. De middenvelder annex aanvaller kon niet goed overweg met de Duitser, die hem enkele keren uit de selectie zette vanwege een gebrek aan discipline en een slechte houding in de kleedkamer.

Afgelopen zomer gaf PSV de hoop op herstel bij Ihattaren op en verkocht de club het toptalent voor een schamele 2 miljoen euro aan Juventus. Zonder ook maar een wedstrijd in Italië gespeeld te hebben, keerde de Utrechter terug naar Nederland, waar hij in zijn geboortestad zijn loopbaan nieuw leven lijkt in te blazen.