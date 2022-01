Pakt Lionel Messi na de Gouden Bal ook de FIFA-award voor de The Best Men's Player of the Year? De Argentijn heeft maandagavond concurrentie van Robert Lewandowski en Mohamed Salah, terwijl bij de vrouwen Alexia Putellas voor de 'dubbel' gaat. Dit zijn alle kanshebbers, onder wie Sarina Wiegman, op een prijs bij het FIFA-gala in Zürich.

The Best Men's Player: Messi kan Ronaldo evenaren

Hij heeft twee Gouden Ballen meer (zeven om vijf), maar qua FIFA-awards loopt Lionel Messi achter op Ronaldo. De 34-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain won de prijs voor Wereldvoetballer van het Jaar, die in 2016 in het leven in werd geroepen als tegenhanger van de Gouden Bal, alleen in 2019. Ronaldo viel in 2016 en 2017 in de prijzen.

Ronaldo zit dit jaar niet bij de laatste drie kanshebbers. De grootste concurrent van Messi lijkt Robert Lewandowski, die de FIFA-award vorig jaar kreeg. De Poolse spits van Bayern München ging in 2021 de recordboeken in met 41 Bundesliga-treffers, terwijl Messi voor het eerst de Copa América won met Argentinië. Met FC Barcelona pakte hij alleen de Copa del Rey, al scoorde hij wel dertig keer in de competitie.

Bij zijn nieuwe club PSG is Messi vooralsnog niet zo dominant als bij Barça, maar voor de FIFA-award tellen alleen de prestaties tussen 8 oktober 2020 en 7 augustus 2021. Liverpool-aanvaller Mohamed Salah, vorig seizoen 22 keer keer trefzeker in de Premier League, behoorde alleen in 2018 ook tot de laatste drie kanshebbers en toen werd hij derde.

The Best FIFA Men's Player 2016 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2017 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2018 - Luka Modric (Real Madrid)

2019 - Lionel Messi (FC Barcelona)

2020 - Robert Lewandowski (Bayern München)

2021 - Robert Lewandowski (Bayern München), Lionel Messi (FC Barcelona/Paris Saint-Germain of Mohamed Salah (Liverpool)

Vorig jaar werd Robert Lewandowski The Best Men's Player of the Year. Foto: Getty Images

The Best Women's Player: FC Barcelona heeft twee troeven

De prijs voor de beste voetbalster ter wereld gaat sowieso naar een nieuwe naam. De vijf eerdere winnaressen, onder wie Lieke Martens in 2017, zijn namelijk niet genomineerd.

De kans dat de prijs naar een Spaanse speler van Champions League-winnaar FC Barcelona gaat is groot, want die club is met middenvelders Alexia Putellas en Jennifer Hermoso goed vertegenwoordigd. De Australische Sam Kerr van Chelsea is de enige andere overgebleven kandidaat.

Putellas (27), Hermoso (31) en Kerr (28) vormden eind vorig jaar ook al de top drie bij de Gouden Bal-verkiezing en toen won Putellas.

The Best FIFA Women's Player 2016 - Carli Lloyd (Houston Dash)

2017 - Lieke Martens (Rosengard/FC Barcelona)

2018 - Marta (Oralndo Pride)

2019 - Megan Rapinoe (Reign FC)

2020 - Lucy Bronze (Olympique Lyon/Manchester City)

2021 - Alexia Putellas (FC Barcelona), Jennifer Hermoso (FC Barcelona) of Sam Kerr (Chelsea)

Alexia Putellas met de Gouden Bal. Foto: Getty Images

The Best FIFA Men's Coach: twee kampioenen van Europa

Net als bij The Best Women's Player komt er ook bij de The Best FIFA Men's Coach sowieso een nieuwe winnaar. De drie kanshebbers - Roberto Mancini, Thomas Tuchel en Josep Guardiola - wonnen de prijs nog nooit.

Mancini en Tuchel lijken de meeste kans te maken, omdat ze de grootste prijzen van 2021 veroverden. Mancini werd Europees kampioen met Italië en Tuchel leidde Chelsea naar de eindzege in de Champions League.

De Duitser troefde in de eindstrijd het Manchester City van Guardiola af, maar de Spanjaard pakte in de Premier League wel de titel. Twee jaar geleden werd Guardiola al eens tweede.

The Best FIFA Men's Coach 2016 - Claudio Ranieri (Leicester City)

2017 - Zinedine Zidane (Real Madrid)

2018 - Didier Deschamps (Frankrijk)

2019 - Jürgen Klopp (Liverpool)

2020 - Jürgen Klopp (Liverpool)

2021 - Roberto Mancini (Italië), Thomas Tuchel (Chelsea) of Josep Guardiola (Manchester City)

Josep Guardiola en Thomas Tuchel voorafgaand aan de Champions League-finale in Porto. Foto: Getty Images

The Best FIFA Women's Coach: Wiegman gaat voor derde award

Het is de vijfde keer op rij dat Sarina Wiegman tot de laatste drie kanshebbers behoort voor de award voor The Best FIFA Women's Coach. Twee keer won ze (2017 en 2020) en twee keer eindigde ze als tweede (2018 en 2019).

Dat de voormalig bondscoach van Oranje er weer bij zit, was geen invuloefening. Wiegman greep met de Oranjevrouwen naast een medaille op de Olympische Spelen, maar in haar eerste maanden als bondscoach van Engeland maakt ze wel indruk en haalt ze de recordboeken. De Engelse vrouwen wonnen onder haar leiding met 0-10 en met 20-0 van Letland in de WK-kwalificatie.

De 52-jarige Wiegman heeft concurrentie van Chelsea-trainer Emma Hayes en Lluis Cortes, die de vrouwen van Barcelona naar de eindzege in de Champions League leidde.

The Best FIFA Women's Coach 2016 - Silvia Neid (Duitsland)

2017 - Sarina Wiegman (Nederland)

2018 - Reynold Pedros (Olympique Lyon)

2019 - Jill Ellis (Verenigde Staten)

2020 - Sarina Wiegman (Nederland)

2021 - Sarina Wiegman (Nederland/Engeland), Emma Hayes (Chelsea) of Lluis Cortes (FC Barcelona)

Sarina Wiegman werd in 2017 voor het eerst verkozen tot The Best FIFA Women's Coach. Foto: Getty Images

The Best FIFA Men's Goalkeeper: Donnarumma topfavoriet

Gianluigi Donnarumma werd afgelopen zomer niet alleen verkozen tot beste keeper van het EK, maar hij kreeg ook de prijs voor de beste speler. De pas 22-jarige Italiaan is dan ook de grote favoriet bij de verkiezing voor de The Best FIFA Men's Goalkeeper.

Donnarumma heeft concurrentie van de ervaren Manuel Neuer (35) van Bayern München, die de prijs vorig jaar kreeg.

Laatbloeier Edouard Mendy is de derde kanshebber. Op zijn 26e was de Senegalees nog keeper van Stade Reims in de Franse Ligue 2, maar daarna kwam zijn carrière in een stroomversnelling. Hij won in 2021 op 29-jarige leeftijd de Champions League met Chelsea.

The Best FIFA Men's Goalkeeper 2017 - Gianluigi Buffon (Juventus)

2018 - Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid)

2019 - Alisson (Liverpool)

2020 - Manuel Neuer (Bayern München)

2021 - Gianluigi Donnarumma (AC Milan/PSG), Edouard Mendy (Chelsea) of Manuel Neuer (Bayern München)

Gianluigi Donnarumma met de beker voor de EK-winst. Foto: Getty Images

The Best FIFA Women's Goalkeeper: Endler wil eindelijk winnen

In 2019, toen de prijs voor de The Best FIFA Women's Goalkeeper voor het eerst werd uitgereikt, ging de prijs naar Sari van Veenendaal. De keeper van de Oranjevrouwen troefde destijds Christiane Endler af, die tweede werd.

Ook vorig jaar eindigde de dertigjarige Endler als tweede en dus moet het nu eindelijk raak zijn voor de Chileense keeper, die afgelopen zomer Paris Saint-Germain verruilde voor Olympique Lyon.

De concurrentie komt van de Duitse Ann-Katrin Berger (31) van Chelsea en de Canadese Stephanie Lynn Marie Labbe (35), die Endler opvolgde bij PSG.

The Best FIFA Women's Goalkeeper 2019 - Sari van Veenendaal (Arsenal/Atlético Madrid)

2020 - Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)

2021 - Christiane Endler (PSG/Olympique Lyon), Ann-Katrin Berger (Chelsea) of Stephanie Lynn Marie Labbe (Rosengard/PSG)

Christiane Endler. Foto: Getty Images

FIFA Puskas Award: Afstandsschot, omhaal of achter standbeen

Bij de Puskás Award, de prijs voor de mooiste goal, is er voor ieder wat wils bij de laatste drie. De Tsjechische spits Patrick Schik schoot tegen Schotland raak vanaf 49,7 meter en tekende zo voor het doelpunt van de grootste afstand ooit op een EK.

De Iraanse FC Porto-spits Mehdi Taremi is kanshebber dankzij zijn 'Van Basten-achtige' omhaal in de slotfase van de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea en de derde kandidaat is Erik Lamela.

De Argentijn van Tottenham Hotspur schoot in de Premier League-derby tegen Arsenal achter het standbeen langs raak.

The Puskás Award 2009 - Cristiano Ronaldo (Manhester United)

2010 - Hamit Altintop (Turkije)

2011 - Neymar (Santos)

2012 - Miroslav Stoch (Fenerbahçe)

2013 - Zlatan Ibrahimovic (Zweden)

2014 - James Rodríguez (Colombia)

2015 - Wendell Lira (Goianésia)

2016 - Mohd Faiz Subri (Penang)

2017 - Olivier Giroud (Arsenal)

2018 - Mohamed Salah (Liverpool)

2019 - Mohd Faiz Subri (Debreceni VSC)

2020 - Son Heung-min (Tottenham Hotspur)

2021 - Erik Lamela (Tottenham Hotspur), Patrik Schick (Tsjechië) of Mehdi Taremi (FC Porto)

Het FIFA-gala begint maandag om 19.00 uur in Zürich en is op NU.nl te volgen via een liveblog. De winnaars worden bepaald aan de hand van stemmen van de aanvoerders van de nationale elftallen, bondscoaches, journalisten en fans.