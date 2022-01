Frenkie de Jong is op tijd fit voor El Clásico tegen Real Madrid in het toernooi om de Spaanse supercup. De middenvelder van FC Barcelona is daags voor de wedstrijd in Saoedi-Arabië hersteld van een spierblessure, zo heeft de club dinsdag bekendgemaakt.

Volg nieuws over FC Barcelona Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom FC Barcelona

De 24-jarige Frenkie de Jong raakte afgelopen woensdag geblesseerd in de bekerwedstrijd tegen Linares. De Oranje-international viel na rust in en greep na een half uur spelen naar zijn bovenbeen, waarna hij vervangen werd.

FC Barcelona deed geen uitspraken over de herstelduur van Frenkie de Jong, die zaterdag de competitiewedstrijd tegen Granada (1-1) aan zich voorbij moest laten gaan. Trainer Xavi nam de Nederlander desondanks mee naar Saoedi-Arabië en daags voor de wedstrijd in Riyad blijkt hij fit genoeg om te kunnen spelen tegen Real Madrid.

Ook Pedri, Ansu Fati, Ronald Araújo en Ferran Torres zijn weer inzetbaar bij FC Barcelona. Pedri stond ruim drie maanden buitenspel met een knieblessure en een coronabesmetting, terwijl Fati met een hamstringblessure kampte en Araújo een gebroken middenhandsbeentje had. Ferran Torres is hersteld van een coronabesmetting.

Zodoende heeft Xavi meer opties. De opvolger van Ronald Koeman kampte de laatste weken door een corona-uitbraak in de selectie en vele blessures met de nodige personele problemen. Alleen Martin Braithwaite (knieblessure), Sergi Roberto (spierblessure) en Eric García (spierblessure) zijn nu nog langdurig uit de roulatie.

Xavi heeft een bijna fitte selectie tot zijn beschikking. Xavi heeft een bijna fitte selectie tot zijn beschikking. Foto: Reuters

Xavi gaat eerste Clásico met vertrouwen tegemoet

Xavi ziet zijn eerste El Clásico als trainer van FC Barcelona met vertrouwen tegemoet, ook al is de club door financieel en technisch wanbeleid afgelopen seizoen ver teruggevallen. "Real is in goeden doen, maar dat zegt niets. Een Clásico is altijd onvoorspelbaar."

"Ik ben nog steeds positief ingesteld", vervolgde de coach, onder wie FC Barcelona is gestegen van de negende naar de zesde plaats. "We hebben al veel werk verricht en hebben ons verbeterd. Maar we zijn Barça en moeten winnen, ook al hebben we veel blessures gehad en heeft corona ons getroffen."

De wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid begint woensdag om 20.00 uur Nederlandse tijd. In Saoedi-Arabië is het dan 22.00 uur. De winnaar van El Clásico gaat naar de finale van de Spaanse supercup en daarin is zondag Atlético Madrid of Athletic Club de tegenstander. Dat duel staat donderdag op het programma.