Ajax staat op het punt om afscheid te nemen van David Neres. De Amsterdammers hebben met Shakhtar Donetsk een mondeling akkoord over de transfer van de 24-jarige Braziliaan bereikt.

"De clubs zijn in gesprek en ik verwacht dat we eruit komen", zegt Neres' zaakwaarnemer Revien Kanhai van Forza Sports Group.

Ajax houdt naar verluidt 15 miljoen euro en een "aanzienlijk" doorverkooppercentage over aan de transfer van Neres, die 180 wedstrijden voor de club speelde en daarin 47 keer trefzeker was en 41 assists gaf. Shakhtar Donetsk, dat dertien keer landskampioen van Oekraïne werd, gaat de aanvaller binnenkort presenteren.

Neres werd in januari 2017 voor een transfersom van 12 miljoen euro overgenomen van het Braziliaanse São Paulo, waarmee hij een van de duurste transfers van Ajax werd. De aanvaller groeide al snel uit tot een vaste waarde in Amsterdam en was in zijn eerste volwaardige seizoen bij Ajax goed voor veertien doelpunten en veertien assists.

In het seizoen 2018/2019 brak Neres internationaal door. Met doelpunten in de memorabele wedstrijden tegen Real Madrid en Juventus had de Braziliaan een belangrijk aandeel in de heroïsche campagne van Ajax in de Champions League, waarmee hij een uitnodiging voor het Braziliaanse nationale elftal verdiende.

Na het seizoen 2018/2019 bood Napoli volgens De Telegraaf 50 miljoen euro voor Neres, maar Ajax sloeg de aanbieding af en verlengde het contract van de aanvaller tot de zomer van 2023. Dat bleek een dure inschattingsfout: Neres kon mede door blessureleed niet meer aan zijn oude niveau tippen en was in het afgelopen anderhalf jaar voornamelijk bankzitter.

Ajax ziet in Bergwijn de opvolger van Neres

Ajax ziet in Steven Bergwijn de opvolger van Neres. Directeur voetbalzaken Marc Overmars zou onlangs zo'n 18 miljoen euro voor de aanvaller van Tottenham Hotspur hebben geboden, maar de Londenaren vonden dat te weinig. Ajax heeft de strijd om de handtekening van de Oranje-international, die in de jeugd van de Amsterdammers speelde, echter nog niet opgegeven.

Er wordt al langer gesproken van concrete interesse van Ajax in Bergwijn, voor wie Tottenham in januari 2020 een bedrag van 30 miljoen euro aan PSV betaalde. De 24-jarige aanvaller is geen vaste kracht bij de Premier League-club en zou van manager Antonio Conte mogen vertrekken.

Sinds zijn komst naar Tottenham Hotspur kwam Bergwijn tot 64 officiële wedstrijden namens de Londenaren. Hij was daarin goed voor vijf doelpunten en tien assists. Dit seizoen staat de teller op één doelpunt in dertien duels. Momenteel staat hij aan de kant met een kuitblessure.