De KNVB heeft de hervatting van het seizoen in het amateurvoetbal minimaal een week uitgesteld. De wedstrijden die komend weekend op het programma stonden zijn geschrapt, omdat vrijdagavond op een coronapersconferentie pas bekend zal worden welke maatregelen vanaf zaterdag van kracht zijn.

De KNVB benadrukt dinsdag in een persbericht dat de bond wil dat er versoepeld wordt, juist in het belang van de volksgezondheid.

"Sporten is essentieel voor een goede gezondheid en zou als essentiële sector meer mogelijkheden moeten krijgen dan nu", zegt directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. "Achter de schermen zijn we bezig met verschillende scenario's voor het vervolg van de competitie."

Er wordt op z'n vroegst op zaterdag 15 januari weer gevoetbald, al zal dat dan nog niet voor de hoogste elftallen gelden. De competities in de A-categorie (de hoogste elftallen) liggen in ieder geval tot 28 januari stil, zo besloot de KNVB eerder al.

In Den Haag werd dinsdag actiegevoerd door sportorganisaties. Foto: ANP

Dinsdag werd aandacht gevraagd voor belang van sport

Begin deze maand werd er voor de amateursport al iets versoepeld door het kabinet. Sinds 11 januari is voetballen op een sportaccommodatie toegestaan, maar alleen voor jongeren in de leeftijd tot en met zeventien jaar en tussen 5.00 en 20.00 uur. Voetballen in competitieverband mag niet.

Volwassenen mogen na 17.00 uur al niet meer sporten en voor dat tijdstip met maximaal twee personen en op 1,5 meter afstand van elkaar. Het voetbal in de Eredivisie wordt komend weekend wel hervat, maar nog altijd in lege stadions. Tot halverwege november was er nog wel publiek.

De sportsector pleitte dinsdagochtend in Den Haag voor een spoedige openstelling. Een petitie om sport en bewegen onder de essentiële dienstverlening te laten vallen, is meer dan 350.000 keer ondertekend.