Michael Verrips keert terug in de Eredivisie. Fortuna Sittard neemt de doelman, die vorig seizoen bij FC Emmen onder de lat stond, over van Sheffield United. Eerder op dinsdag meldde Vitesse de komst van Oostenrijks international Adrian Grbic.

De 25-jarige Verrips moet bij Fortuna de concurrentiestrijd aangaan met Yanick van Osch, die al bijna anderhalf seizoen eerste doelman is in Sittard.

De keeper wordt eerst voor een half jaar gehuurd, maar in de overeenkomst is een verplichte koopoptie opgenomen. Het contract dat Verrips gaat tekenen bij Fortuna loopt tot medio 2025.

Verrips keepte in de jeugd van FC Twente, Vitesse en PSV, maar debuteerde bij Sparta Rotterdam in het betaalde voetbal. Hij kwam vervolgens uit voor MVV Maastricht en KV Mechelen en was in de Premier League reservekeeper bij Sheffield United, dat inmiddels in het Championship actief is.

Vorig seizoen keepte Verrips na de winterstop op huurbasis voor FC Emmen, waarmee hij degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie.

Sjoerd Ars, de technisch directeur van Fortuna, is uiteraard blij met de komst van Verrips. "We hebben met Michael een relatief jonge keeper met nationale en internationale ervaring binnengehaald. Met zijn komst realiseren we een gezonde concurrentiestrijd onder de lat", aldus Ars op de website van Fortuna, dat zeventiende staat in de Eredivisie.

Adrian Grbic poseert met het shirt van zijn nieuwe club. Adrian Grbic poseert met het shirt van zijn nieuwe club. Foto: Pro Shots

Vitesse haalt negenvoudig Oostenrijks international

Grbic is de eerste winterversterking van Vitesse. De spits komt op huurbasis over van Ligue 1-club FC Lorient.

De 25-jarige Grbic neemt binnen de selectie de plaats van de naar PEC Zwolle vertrokken Oussama Darfalou in. Ook zag de ploeg van trainer Thomas Letsch deze winter aanvaller Julian von Moos naar het Zwitserse St. Gallen vertrekken.

Grbic is negenvoudig international van Oostenrijk en was sinds 2019 in Frankrijk actief. De aanvaller speelde eerst op het tweede niveau voor Clermont Foot, waar hij met zeventien goals in 29 wedstrijden uitblonk. Met die doelpunten verdiende Grbic in 2020 een miljoenentransfer naar FC Lorient. Bij de club uit de Ligue 1 diende hij dit seizoen voornamelijk als invaller en daarom hoopt hij op meer speelminuten bij Vitesse.

"Vitesse heeft dit seizoen naam gemaakt op internationaal niveau, met de eerste Europese overwintering in de clubgeschiedenis. Dat maakte het voor mij nóg aantrekkelijker om voor deze club te kiezen", aldus Grbic.

Vitesse staat mede dankzij de overwintering in de Conference League voor een drukke tweede seizoenshelft. De Arnhemmers zijn nog op drie fronten (competitie, beker en Europa) actief. Vitesse hervat de Eredivisie komende zaterdag met een uitduel met Feyenoord.