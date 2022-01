Algerije heeft zijn eerste groepswedstrijd van de Afrika Cup dinsdag niet weten te winnen. De titelhouder kwam tegen Sierra Leone niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel.

Zonder de niet-fitte FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki maar met onder anderen sterspeler Riyad Mahrez kon Algerije de favorietenrol niet waarmaken tegen Sierra Leone, dat voor het eerst in 26 jaar op de Afrika Cup staat. Vooral in de eerste helft had Algerije het moeilijk met het creëren van kansen.

Sierra Leone, waarbij SC Cambuur-speler Issa Kallon op de bank zat, leek na rust zelfs op voorsprong te komen tegen de nummer 28 van de wereld. Alhaji Kamara schoot raak voor de nummer 108 van de FIFA-ranglijst, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Ook na rust was het spel van Algerije vrij pover. De Algerijnse coach Djamel Belmadi was zichtbaar ontevreden over zijn ploeg, die na het duel in Kameroen wel liefst 34 wedstrijden op rij ongeslagen is, en haalde onder anderen topscorer aller tijden Islam Slimani naar de kant.

Zijn wissels zorgden ervoor dat Algerije dichter bij de openingstreffer kwam, maar de bevrijdende treffer voor de 'Woestijnvossen' bleef mede dankzij goed keeperswerk van Mohamed Kamara uit. De 22-jarige doelman werd na de wedstrijd beloond met de prijs voor de beste speler van de wedstrijd.

De andere wedstrijd in groep E, tussen Equatoriaal-Guinea en Ivoorkust, wordt woensdag om 20.00 uur afgewerkt. Later op dinsdag worden met Nigeria-Egypte (17.00 uur) en Soedan-Guinee-Bissau (20.00 uur) twee wedstrijden uit groep D gespeeld.